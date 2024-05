Mezzo pesante in fiamme nella galleria sulla superstrada Sora-Cassino (FOTO)

In tarda mattinata i Vigli del Fuoco del Conando di Frosinone( distaccamenti di Sora e Cassino) sono intervenuti nel comune di Belforte Castello per incendio di un mezzo pesante avvenuto in una galleria lunga circa 600 metri.. L’intervento del personale VF, reso complesso dalla scarsa visibilita e dalla densa coltre di fumo, è valso a porre in salvo le tre persone coinvolte ed affidate alle cure del 118. Presenti sul posto i carabinieri in supporto alle operazioni di spegnimento e bonifica della galleria attualmente interdetta al traffico in attesa di verifiche.