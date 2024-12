METROMARE: TORNA IN SERVIZIO IL PRIMO TRENO MA200 REVISIONATO

Dopo le attività di revisione generale, torna oggi in servizio il primo treno di tipo MA200, che sarà operativo lungo la ferrovia Metromare.

Questo rotabile, primo di quattro convogli della stessa tipologia sottoposti a un programma di manutenzione straordinaria, è stato non solo completamente revisionato, ma anche significativamente ammodernato nei sistemi di sicurezza di bordo. Gli interventi effettuati garantiranno maggiore affidabilità operativa, contribuendo a elevare gli standard di qualità del servizio.Il treno MA200 affiancherà i mezzi già in servizio sulla linea, potenziando l’offerta di trasporto pubblico lungo questa importante tratta che collega il litorale con il centro della città di Roma. Con il rientro in servizio di questo convoglio, sale a sei il numero totale di rotabili della flotta

Cotral che hanno completato le operazioni di revisione generale. Questo numero è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, con il progressivo ritorno in servizio di altri treni sottoposti agli stessi interventi straordinari.Grazie a queste operazioni di manutenzione e ammodernamento, Cotral in accordo con la Regione Lazio conferma il proprio impegno per il miglioramento del servizio, puntando a garantire agli utenti della linea Metromare un’esperienza di viaggio progressivamente più affidabile.

COMUNICATO STAMPA