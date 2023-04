Meteo. Weekend e 1° maggio, tornano piogge, temporali anche con grandine. Tutti i dettagli

La prevalente stabilità atmosferica che caratterizzerà i prossimi giorni non sarà duratura e proprio in corrispondenza del lungo weekend del 1° maggio l’anticiclone comincerà a cedere. Le prime avvisaglie si avranno sabato nel pomeriggio-sera, dopo una giornata in gran parte soleggiata e calda con punte localmente superiori a 30°C sulle zone interne della Sardegna. La parte più avanzata di un fronte collegato ad un vortice in discesa dalle latitudini settentrionali europee raggiungerà il Nordovest e le regioni tirreniche centro-settentrionali, interrompendo la fase stabile e molto mite e dando luogo alle prime piogge. Dalle prime ore di domenica entrerà in azione la parte più attiva del fronte, generando un’intensificazione di piogge e temporali al Nordovest, Alpi in genere, ma anche su parte del Centro-Sud Italia, specie versante tirrenico. Visti i notevoli contrasti termici che verrebbero a crearsi tra l’aria ormai calda preesistente e quella più fresca in arrivo, le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed essere a tratti accompagnati da grandine. Le temperature subiranno di conseguenza una diminuzione, soprattutto al Nordovest.Il vortice provenuto dall’Europa nordoccidentale dovrebbe portarsi nella giornata del 1° maggio sul Mediterraneo centrale, proprio ad ovest dello Stivale. Instabilità e calo delle temperature dovrebbero quindi interessare buona parte d’Italia: piogge e temporali impegnerebbero molte regioni, specie quelle peninsulari, con fenomeni anche di forte intensità, locali grandinate e il ritorno della neve sulle vette alpine. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire ancora alcune modifiche nei dettagli, a causa della dinamicità dell’evoluzione. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

fonte 3b meteo