Meteo. Weekend autunnale con temperature sotto la media

Ecco nel dettaglio il tempo previsto per il weekend:

METEO WEEKEND. Sabato sono attese ampie schiarite prevalenti al Nord, salvo addensamenti su est Lombardia e Triveneto con nevischio sui confini alpini dai 1300m e qualche pioggia in giornata sul Friuli VG. Sulle regioni centrali prevarrà il sole sul versante tirrenico, salvo qualche annuvolamento sulle zone più interne; un po’ di variabilità interesserà il versante adriatico con qualche pioggia al mattino sulla costa marchigiana, in serata nuovamente sulla costa marchigiana ma anche su quella abruzzese. Al Sud addensamenti e alcune piogge interesseranno su Calabria tirrenica, nord Sicilia e medio-alta Puglia, specie nella prima parte della giornata e in graduale attenuazione con il passare delle ore, altrove ampie schiarite e clima asciutto.

Domenica qualche pioggia farà nuovamente la sua comparsa in Puglia e sulla Sicilia settentrionale, un po’ di nubi irregolari disturberanno i cieli del medio Adriatico e del versante ionico, mentre sul resto d’Itali sarà il sole a prevalere.

CLIMA AUTUNNALE, PRIME GELATE IN MONTAGNA. L’aria fredda affluita dalle latitudini artiche inizierà a depositarsi nei bassi strati grazie all’attenuazione del vento e le schiarite favoriranno un buon irraggiamento notturno con conseguente dispersione del calore verso la spazio. Ciò determinerà un ulteriore calo delle temperature minime sulle zone interne, con valori decisamente autunnali al Centro-Nord, anche inferiori a 10°C su Val Padana e zone interne toscane. Il freddo comincerà a farsi pungente nei fondovalle alpini e in quelli appenninici settentrionali, tanto che saranno localmente possibili le prime gelate notturne oltre i 1500m di quota. Marcate escursioni termiche giornaliere favoriranno però un clima diurno gradevole, con massime in pianura intorno a 23/25°C al Centro-Nord. (3B METEO)