Meteo – Verso l’apice del caldo africano, molte le città da bollino rosso: ecco quali

Forti temporali nella notte tra Lombardia e Veneto ma ora la pressione sta ulteriormente aumentando sull’Italia e l’anticiclone africano rincarerà la dose. Già nella giornata di domenica molte località hanno sfiorato o raggiunto i 40°C, ma non abbiamo ancora raggiunto l’apice della canicola. I giorni più roventi saranno con ogni probabilità mercoledì e giovedì poi qualche forte temporale tenderà a stemperare le condizioni di calura ma intendiamoci, non sarà fresco, solo caldo normale o meno intenso. Vediamo allora con l’aiuto dei modelli matematici come andranno i prossimi giorni focalizzandoci soprattutto sulle temperature con un accenno ai temporali che poi tratteremo meglio in un altra news.METEO LUNEDÌ: davvero poco da segnalare per la giornata odierna. Il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Farà eccezione qualche sporadico addensamento al Nord al mattino e lungo i rilievi nel pomeriggio ma con temporali davvero isolati. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento rispetto alla domenica. Ecco i picchi massimi attesi.



Picchi massimi di temperatura per lunedì

METEO MARTEDÌ: altra giornata di sole prevalente con qualche velatura in transito al Nord. Nel pomeriggio isolati temporali saranno possibili sui settori alpini occidentali. Le temperature saranno in ulteriore aumento. Ecco i picchi massimi previsti.



Picchi massimi di temperatura per martedì

METEO MERCOLEDÌ: qualcosa inizia a cambiare. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nelle ore pomeridiane si svilupperanno molti temporali a ridosso dei settori alpini e prealpini e gradualmente si sposteranno anche su tratti di pianura, soprattutto tra Piemonte e Lombardia ma localmente anche tra Emilia Romagna e Triveneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi e accompagnati da grandine. Sole prevalente sul resto della Penisola. Le temperature saranno in ulteriore aumento nei valori massimi. Questi i picchi previsti con le massime anche nelle principali città.



Picchi massimi di temperatura per mercoledì



Massime previste mercoledì per le principali città



Meteo – Evoluzione tra giovedì e sabato

METEO GIOVEDÌ: giornata in partenza soleggiata con pochi disturbi al Nord, nel pomeriggio temporali in formazione su Alpi e Prealpi centro orientali con fenomeni in graduale propagazione entro sera anche ai settori di pianura compresi tra la Lombardia e il Triveneto. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandine. Sole prevalente sul resto della Penisola con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sull’Appennino centrale. Le temperature potranno far segnare un ulteriore lieve aumento. Questi i picchi massimi previsti.



Picchi massimi di temperatura per giovedì



Massime previste giovedì per le principali città

METEO VENERDÌ: perturbazione in transito al Nord con rovesci e temporali, possibili fin dal mattino ma più diffusi e localmente di forte intensità tra pomeriggio e sera. Rischio grandine. Soleggiato al Centro-Sud ma con qualche temporale pomeridiano pomeridiano in Appennino. Temperature in calo al Nord e su parte del Centro, stazionarie o in lieve locale aumento al Sud. Questi i picchi previsti.



Picchi massimi di temperatura per venerdì

TENDENZA PER IL WEEKEND: qualche piovasco o temporale sarà possibile anche al Centro e al Sud. Temperature in diminuzione entro domenica anche al Meridione.

FONTE 3B METEO