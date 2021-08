Meteo, verso l’apice del caldo africano: giorni di fuoco, temperature fino a 44-45°C

TRE GIORNI DI FUOCO: l’ondata di caldo africano entra nel vivo, isoterme di +30°C a 1500m di quota hanno ormai conquistato la Sicilia e la Sardegna, fino a +28°C sempre a 1500m di quota il Sud peninsulare. Per trovare 0°C bisognerebbe salire oltre la cima più elevata d’Europa a 4800m di altitudine. Sono valori ragguardevoli e piuttosto rari che si tradurranno nelle prossime 48-72 ore in un ulteriore aumento della temperatura sia sui litorali che sulle pianure interne. Sicilia e Sardegna non ne usciranno prima della giornata di venerdì mentre il Sud Peninsulare potrà beneficiare di un contenuto calo termico da giovedì ma intendiamoci, parliamo di un calo termico di pochi gradi su valori che sono fino a 10°C superiori alla media. Farà caldo o molto caldo anche sul resto della Penisola, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e l’entroterra adriatico fino alla Valpadana. Solo le Alpi lambite da correnti più fresche in quota risentiranno di valori più normali. Sotto il profilo meteo c’è da segnalare il transito di corpi nuvolosi stratificati, anche compatti che accompagneranno la cresta dell’anticiclone sull’Italia, soprattutto oggi martedì e in parte mercoledì poi in misura nettamente minore giovedì. A parte questo l’aspetto più importante saranno i valori di temperatura.



Meteo, situazione sinottica sull’Europa e l’Italia

METEO MARTEDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito in giornata, temporaneamente e localmente più compatta tra Liguria ed Emilia Romagna. Possibile nelle ore centralo o preserali qualche isolato temporale di calore sulle Alpi orientali. Centro, giornata caratterizzata dal transito di velature e stratificazioni a luoghi anche compatte con sole offuscato, tendenza a cieli più puliti dal pomeriggio a iniziare da alta Toscana e alte Marche. Sud, sereno o poco nuvoloso pur con qualche velatura o stratificazione in transito in giornata. Temperature in ulteriore aumento, punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata. Venti deboli variabili. Mari calmi o poco mossi



Temperature massime previste mercoledì

METEO MERCOLEDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini con qualche addensamento diurno più consistente associato a locali rovesci o isolati temporali sui settori orientali. Centro, velature e stratificazioni su Sardegna e Lazio in graduale dissolvimento sul Lazio dal pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, velature e stratificazioni sparse, anche compatte nella prima parte della giornata poi in graduale assorbimento nel pomeriggio. Temperature stazionarie al Centro Sud, in aumento al Nord, stabili al Sud, punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata. Venti deboli variabili. Mari calmi o poco mossi

METEO GIOVEDÌ: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini con qualche addensamento diurno localmente più consistente ma senza fenomeni. Centro, sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari, qualche velatura in Sardegna. Sud, qualche velatura in Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo su medio basso Adriatico, Ionio e Sardegna, poco variate altrove, ancora punte di 42-43°C in Sicilia. Venti deboli variabili. Mari calmi o poco mossi

Fonte 3b meteo