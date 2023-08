Meteo, verso apice del caldo africano: picchi e durata

Tra domenica 20 e mercoledì 23 agosto si raggiungerà l’apice della terza ondata di caldo della stagione che inizia da questo weekend. E’ in questo periodo che la cupola di calore lavorerà a pieno regime, di conseguenza le temperature saranno in costante aumento e i valori saranno ben al di sopra della climatologia tipica del periodo.

Le zone più interessate da picchi termici elevati, anche di 36-38°C saranno Nord Ovest, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Non è da escludersi qualche picco prossimo ai 40°C. Oltre alla massa d’aria in arrivo dal nord Africa sarà l’effetto di compressione tipico del potente anticiclone a contribuire alla notevole scaldata per la fine di agosto. Caldo anche di notte con temperature minime anche superiori ai 20°C mentre lo zero termico sulle Alpi si porterà fino a ridosso dei 4800-5000m.

Il clima sarà molto caldo anche sul resto d’Italia ma meno intenso man mano che ci spostiamo verso il Sud Italia; qui una modesta curvatura ciclonica delle correnti per via del passaggio di un nucleo di aria fresca in quota potrà dar luogo a qualche locale fenomeno da instabilità pomeridiana. Le proiezioni mostrano un deterioramento dell’anticiclone dal 25 agosto con instabilità in accentuazione, preludio al passaggio di una perturbazione entro la fine del mese con annesso deciso calo termico.

Foto e fonte 3B METEO