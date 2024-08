Meteo – Tra weekend e inizio prossima settimana in arrivo temporali e un netto calo termico

La saccatura di origine atlantica che a Ferragosto si posizionerà tra Baleari e Sardegna rallenterà la sua marcia in avvio di weekend, in attesa di essere agganciata da un’ulteriore discesa del flusso atlantico verso le latitudini mediterranee entro l’inizio della prossima settimana. Il fronte collegato riceverà così la spinta necessaria per affondare il colpo verso sud, trasportando rovesci e temporali accompagnati da aria relativamente più fresca, responsabile di un netto calo delle temperature su tutta Italia e dando vita al primo vero break della stagione estiva. Vediamo più nel dettaglio:

Venerdì 16 tra la notte e il primo mattino qualche locale fenomeno potrebbe transitare sulla Sardegna mentre dal pomeriggio l’instabilità diverrà via via più diffusa tra Sardegna, alto versante tirrenico, Nord Appennino e Alpi centro occidentali con fenomeni in locale sconfinamento sulla Valpadana centrale. Temperature in lieve flessione tra Sardegna, Nordovest e alto versante tirrenico.

Sabato 17 piogge e qualche temporale sono attesi su gran parte delle Alpi e tenderanno a sconfinare alla Val Padana, specie occidentale, con coinvolgimento anche di tratti della Liguria; attesi fenomeni localmente forti e accompagnati da grandine. L’instabilità si attarderà in Sardegna, con fenomeni soprattutto sull’entroterra. Qualche temporale possibile fin in Toscana, altrove un po’ di instabilità diurna sull’Appennino. Temperature in lieve calo.

Domenica 18 instabile al Nord con temporali soprattutto sul Triveneto, in estensione fino alle regioni centrali con fenomeni localmente forti e grandinigeni. Qualche temporale in arrivo al Sud peninsulare, prevalentemente debole. Temperature in sensibile diminuzione, soprattutto al Centro-Nord.

Lunedì 19 miglioramento al Nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno, instabilità diffusa al Centro-Sud con temporali anche forti, specie sul versante adriatico. Temperature in ulteriore diminuzione con clima che tornerebbe gradevole un po’ ovunque. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche, vista la distanza temporale

FONTE 3B METEO