Meteo, torna il caldo africano e il cielo giallo: la nuova ondata anche al Nord. Picchi di 40° e afa di notte, dove e quando

Meteo, torna il caldo africano. Le previsioni per il weekend son ochiare: l’estate riparte sotto il sole ruggente su gran parte d’Italia. Non solo, il richiamo di correnti calde dal Nord Africa determinerà anche un aumento delle temperature, piuttosto deciso al Sud, dove la colonnina potrà raggiungere localmente valori di 36/38°C.Al Nord invece, come riporta 3BMeteo, il weekend sarà caratterizzato dal passaggio di nubi irregolari legate ad una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, che indebolirà il bordo superiore dell’anticiclone. Ne conseguirà un peggioramento già nel corso di sabato sulle Alpi occidentali, con piogge e temporali che si estenderanno al resto delle Alpi e sconfineranno localmente alle pianure occidentali.Da segnalare inoltre una certa risalita di pulviscolo sahariano, trasportato dalle correnti meridionali, più avvertibile sul Sud Italia. Le previsioni per il weekend.

Le previsioni per sabato 6 luglio

Al Nord peggiora sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci in intensificazione in giornata e in estensione alle Alpi lombarde, anche temporaleschi e più frequenti sui confini svizzeri della Valle d’Aosta e sul Verbano; entro sera qualche fenomeno in sconfinamento alla pianura piemontese. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo si manterrà più stabile, pur con qualche annuvolamento in Liguria e sull’alta Val Padana, specie sul Savonese dove sarà possibile qualche isolata e debole pioggia.

Al Centro condizioni di tempo stabile e soleggiato, al pomeriggio qualche nube in formazione sull’Appennino e locali annuvolamenti sull’alta Toscana.

Al Sud tempo stabile e ben soleggiato ovunque. In Sardegna sole prevalente, pur offuscato da alcune velature. Temperature in aumento, massime fino a 36°C su Tavoliere e zone interne della Sardegna. Venti moderai o tesi da sud-sudest. Fonte leggo.it