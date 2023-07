Meteo, terza ondata di caldo dell’estate: sarà la più intensa. Attesi 48 gradi in Sardegna, Roma “Infernal city”

La terza ondata di caldo dell’estate 2023 sta facendo il suo ingresso sull’Italia e tra domenica e lunedì scatenerà tutta la sua potenza: sarà la più intensa tra quelle che si sono susseguite finora. Attese temperature record, con il picco di 48 gradi martedì in Sardegna. A Roma il termometro salirà fino a 43 gradi, con il Times che bolla la capitale come «la città infernale». Attesi 44 a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 a Siracusa.Secondo gli esperti di 3BMeteo, l’aumento delle temperature che caratterizza il weekend sarà seguito da un ulteriore costante riscaldamento nel corso della prossima settimana. L’anticiclone africano continuerà ad irrobustirsi alle latitudini mediterranee, inglobando anche l’Italia dove l’ondata di caldo sembra inarrestabile. Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l’afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora elevati avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura. (LEGGO.IT) – FOTO ARCHIVIO

