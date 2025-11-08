Meteo / Tendenza settimana: Residua instabilità tra domenica e lunedì poi Estate di San Martino

Domenica 9: residua instabilità su Adriatiche e al Sud ma migliora. Sole altrove. Lunedì 10: ultimi locali piovaschi al Sud meglio altrove. temperature in lieve aumento. Martedì 11: alta pressione e sole prevalente salvo locali disturbi al Nord.

Domani, domenica 9 novembre

Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Romagna ma senza fenomeni. Foschie al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.

Centro: Nuvoloso sulle zone adriatiche con piogge deboli e in esaurimento in giornata, più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

Sud: Ancora frequenti annuvolamenti con piogge e rovesci sparsi; graduale miglioramento sulla Sardegna. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 17 e 20.

Dopodomani, lunedì 10 novembre

Nord: Si rinnovano condizioni di tempo in gran parte soleggiato, salvo nubi basse nelle ore del mattino per il sollevamento delle nebbie. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17.

Centro: Ancora addensamenti tra Appennino e adriatiche ma con fenomeni residui e tendenza a miglioramento; più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

Sud: A tratti ancora instabile su basso Tirreno e adriatiche con piogge in attenuazione; meglio altrove. Temperature in locale aumento, massime tra 17 e 22.

Fra 3 giorni, martedì 11 novembre

Nord: Qualche nube sulla Liguria, più sole altrove ma con foschie e nebbie fino al mattino in sollevamento durante le ore diurne. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17.

Centro: Annuvolamenti lungo le regioni tirreniche con qualche pioviggine sull’alta Toscana, più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Sud: Blanda nuvolosità residua scarsamente associata a fenomeni tra Sicilia e Calabria. Asciutto altrove. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 17 e 22.

Tendenza per mercoledì, 12 novembre 2025 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite.

Tendenza per giovedì, 13 novembre 2025 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Sereno sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Sereno sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sulla zona etnea, Sereno altrove.

Tendenza per venerdì, 14 novembre 2025 Nord: Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Sereno altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Sereno sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. FONTE 3bmeteo FOTO WEB