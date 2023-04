Meteo. Tendenza fino al Ponte del 1° maggio, tra anticiclone e nuovi temporali. Tutti i dettagli

Il fronte che nella giornata del 25 aprile ha raggiunto l’Italia uscirà di scena mercoledì, lasciandosi dietro solo una residua variabilità su tratti del Sud. L’anticiclone sarà in fase di rimonta e si estenderà dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, aprendo una fase stabile sullo Stivale. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, fino all’inizio del prossimo weekend, con valori diurni che si porteranno oltre le medie stagionali e picchi verso i 30° in Sardegna. Gli unici disturbi saranno rappresentati da una certa variabilità che interesserà tra venerdì e sabato l’arco alpino, esposto ad infiltrazioni umide occidentali. Locali disturbi potranno generarsi inoltre lungo l’Appennino nelle ore diurne di sabato, senza particolari conseguenze.

WEEKEND, TORNANO I TEMPORALI. La stabilità tuttavia non sembra essere duratura e proprio in corrispondenza del lungo weekend del 1° maggio l’anticiclone potrebbe cedere, probabilmente nel corso di domenica, per l’ingresso di un vortice alimentato da aria più fresca e instabile dalle latitudini settentrionali europee. Se la tendenza sarà confermata potremmo aspettarci il ritorno di piogge e temporali sulle regioni settentrionali ma anche su parte del Centro Italia, localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine, con probabile ridimensionamento delle temperature. Meno coinvolto dovrebbe essere l’estremo Sud Italia, più protetto dalle ultime roccaforti dell’anticiclone. si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche anche sostanziali nei prossimi giorni. vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

fonte 3b meteo