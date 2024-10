Meteo, tempo stabile e clima mite, ma non per tutti: i dettagli

METEO DOMENICA. Al Nord poco o parzialmente nuvoloso con passaggio di nubi alte e stratificate, addensamenti un po’ più compatti al mattino sui confini valdostani, in Liguria e sul Friuli VG, con qualche debole pioggia o pioviggine in esaurimento dal pomeriggio. Schiarisce dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche nube sparsa in Toscana, specie al mattino sulle zone centro-settentrionali, ma a carattere del tutto innocuo. Al Sud e in Sardegna condizioni stabili e soleggiate, qualche innocua nube al mattino sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature in lieve aumento.

(3B METEO)

