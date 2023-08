Meteo, tempesta di caldo e bollino rosso in 19 città. Poi grandine e crollo delle temperature, ecco quando

Il caldo torrido non molla la presa. L’ultima ondata di caldo africano che l’Italia sta vivendo ormai da giorni non accenna ad attenuarsi e, alla fine, la durata totale sarà di almeno due settimane, dal suo inizio. Ma il bel tempo e le temperature sopra la media hanno le ore contate.

Tempesta di caldo fino a domenica

La morsa dell’ondata di calore che sta interessando prevalentemente le aree del Centro–Nord, vede temperature di almeno 10 gradi sopra la media del periodo e, ma tutto è pronto a cambiare molto in fretta. Ecco cosa accadrà da domenica 27 agosto, data in cui l’Italia tornerà a fare i conti con il maltempo.

Temperature alte: punte fino a 38 gradi

Il caldo non accenna infatti a diminuire: con la coda dell’anticiclone Nerone sono attese punte fino a 38degC per 5 giorni consecutivi. Vuol dire che avremo una nuova ondata di calore africano, notti tropicali e afa.

Spiegano gli esperti di 3bmeteo che l’anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza proprio in queste ore, con asse disposto lungo Marocco-Spagna-Francia-Nord Italia/area alpina. È caratterizzato da aria estremamente calda in quota, con geopotenziali da record per agosto.

L’alta pressione ovviamente sta pompando aria molto calda di estrazione nord africana su gran parte dell’ovest Europa e dell’Italia, caratterizzata da temperature sopra le medie anche di 10-12°C a circa 1500-1600m di quota tra Spagna, Francia e area alpina. Contestualmente una circolazione blandamente ciclonica interessa il Mediterraneo meridionale, incastrata nelle tenaglie anticicloniche, responsabile di qualche temporale e di uno smorzamento quantomeno parziale del grande caldo al Sud Italia. (LEGGO.IT)