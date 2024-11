Meteo – Temperature settembrine in avvio di novembre e l’anomalia continuerà, ecco i valori attesi

Gli zeri termici balzati fino a 4000m e non solo sulle Alpi ma anche in Appennino, stanno facendo registrare temperature in quota del tutto anomale. Nella giornata di sabato abbiamo avuto massime che hanno sfiorato i 20°C a quasi 1500m di quota sulle Alpi occidentali, sono valori che potremmo avere a luglio o ad agosto, non certo all’inizio di novembre. Al contrario le inversioni termiche causate dall’anticiclone stanno determinando valori piuttosto bassi in pianura. Sulla Valpadana le minime registrate questa mattina era comprese tra 5/8°C ma nell’Astigiano sono scese fino a 3°C . Questa anomalia tra suolo e quota sarà anche la caratteristica dei prossimi giorni con variazioni davvero minime, vediamo allora cosa dovremo aspettarci. Il confronto sarà fatto con la media per la prima deca dei novembre che prevede i seguenti valori massimi:

LUNEDIì – MARTEDÌ: massime ancora generalmente sopra media in pianura con valori in Sardegna fino a 5°C superiori. Valori decisamente più alti in montagna a causa di zeri termici prossimi ai 4000m su Alpi e Appennini. Punte di 22°C a 1000m, anche superiori ai 16°C a 1500m. Minime abbastanza in media nelle valli a causa delle inversioni termiche con valori fino a 6-8°C in Valpadana. Minime in montagna estremamente sopra media.

MERCOLEDÌ-VENERDÌ: lieve diminuzione sia in pianura che in montagna. In pianura a causa delle inversioni termiche e delle foschie o le nebbie potrebbero tornare in media le massime sul Nordovest, la Lombardia e la pianura padana centrale in genere. Altrove valori ancora leggermente superiori alla media. In montagna zeri termici in calo a 3000m sulle Alpi e 3200m in Appennino ma con valori massimi ancora ovunque superiori alla media. A 1000m previste massime fino a 16/18°C sulle Alpi occidentali. Minime in calo in pianura, con valori in Valpadana fino a 5-7°C,m restano sopra media in montagna a tutte le quote.

TEMPERATURE WEEKEND: non grandi variazioni salvo lievi diminuzioni o aumenti per effetto delle nebbie o delle foschie. Zeri termici ancora sui 3000/32000m. (3B METEO)