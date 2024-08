Meteo temperature – Il grande caldo ci lascia. Largo spazio a qualche giorno di clima più normale

Conto alla rovescia per l’arrivo della prima vera rinfrescata della stagione estiva che coinvolgerà un po’ tutta l’Italia. Il calo termico sarà brusco e sarà guidato da un fronte di aria fredda che transiterà sulla Penisola nell’arco della domenica. Ma le temperature non risaliranno subito dopo perchè all’inizio della settimana il tempo sarà ancora fortemente instabile. Solo da mercoledì andremo verso un nuovo leggero sopra media che diventerà un netto sopra media nell’arco del weekend. Ma secondo i modelli questa nuova scaldata non dovrebbe durare e già domenica potrebbe esserci una nuova diminuzione! Vediamo allora che cosa ci aspetta:

TEMPERATURE DOMENICA: tracollo termico al Nord con valori anche sotto media eccetto che sull’Emilia Romagna. Rientrano in media le regioni centrali e la Campania mentre il gran caldo resiste ancora ma ha le ore contate all’estremo Sud.

TEMPERATURE LUNEDÌ: ulteriore calo termico al Centro che dovrebbe finire sotto media assieme al Nordest e l’Emilia Romagna. Leggermente sotto media la Campania, in media il resto del Sud. Ancora un po’ caldo in Sicilia.

TEMPERATURE MERCOLEDÌ: lieve rialzo termico con massime che tornano leggermente sopra media al Centro Nord. Ancora in media il Sud.

TEMPERATURE GIOVEDÌ: rialzo termico anche al Sud con massime che tornano leggermente sopra media. In media le Isole Maggiori.

GIORNI SUCCESSIVI: ulteriore aumento della temperatura con punte entro sabato di 36/37°C ma domenica possibile nuovo brusco calo termico.

