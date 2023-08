Meteo – Sole e caldo in aumento entro il weekend. Ferragosto: caldo africano. Ecco i dettagli

Quella che si prospetta per i prossimi 3-4 giorni sull’Italia è la classica estate mediterranea. Il tempo sarà soleggiato per la gran parte con pochi disturbi instabili e temperature non particolarmente calde fino a venerdì, poi in aumento entro il weekend. Saranno gli effetti di un’azione combinata tra l’anticiclone delle Azzorre e un flusso di correnti nord occidentali relative alla tempesta Hans sul nord Europa. Sarà molto diversa invece la situazione per la Spagna che vedrà un’ondata di caldo africano di notevole intensità con massime oltre i 40°C e per il resto dell’Europa, in parte interessata dai temporali provenienti da una depressione atlantica e in parte ancora penalizzata dal ciclone sulla Scandinavia. Insomma, per una volta, ci andrà bene! Purtroppo questo temporaneo equilibrio delle forze che ci salverà dal gran caldo e dai forti temporali cambierà gradualmente a favore del caldo intenso ma non subito. Un primo assaggio nel weekend e poi ancor più per il Ferragosto. Ma vediamo intanto un particolare di quello che ci aspetta fino alla domenica.

oco da segnalare per la giornata odierna che vedrà solo una modesta instabilità soprattutto diurna sulle Alpi orientali con qualche temporale tra l’Alto Adige, le Dolomiti Venete ed il Friuli. Per il resto gran sole con poche velature e temperature pienamente nella norma.

Tempo più stabile nella giornata di giovedì con sole su tutta la Penisola, un’eventuale variabilità soprattutto diurna potrà ancora interessare le Alpi e le Prealpi orientali ma con fenomeni isolati e poco significativi. Le temperature saranno ancora entro le medie del periodo pur se in leggero aumento.

Anche la giornata di venerdì sarà pienamente soleggiata se si eccettuerà qualche innocuo annuvolamento diurno su Alpi e Appennino che potrà associarsi sull’Appennino centrale a qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno poco variate e generalmente entro le medie.

Sabato invece inizieremo a risentire dell’aria più calda e umida relativa all’avvicinamento dell’anticiclone africano e nel contempo di qualche coda di perturbazione atlantica. Per questo motivo è atteso qualche temporale pomeridiano o serale sulla cerchia alpina e un generale aumento delle temperature che potranno risultare anche sopra media, aumenterà anche l’afa.

Domenica stesso tipo di situazione con qualche temporale diurno sui settori alpini ma caldo in intensificazione con massime pressoché ovunque sopra media anche se non di molto.

Fonte 3b meteo