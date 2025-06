Meteo / Settimana rovente sull’Italia, attesi picchi di 38/40°C con afa alle stelle. Quanto durerà?

Non siamo ancora nel periodo più caldo dell’anno che normalmente è quello tra metà luglio e metà di agosto e le temperature sono già più alte di quelle che dovremmo avere se fossimo in quei giorni. Insomma se fosse metà luglio il caldo sarebbe ugualmente anomalo! Questo perché tra le perturbazioni atlantiche e i temporali e il caldo asfissiante non c’è praticamente alternativa, o l’uno o l’altro. Nel corso dei prossimi giorni nuova massima libertà di espressione all’anticiclone africano che a parte una leggerissima ammaccatura intorno a metà settimana, non avrà rivali e sarà molto determinato. Oltre alle temperature che localmente potranno raggiungere i 40°C avremo anche condizioni di afa alle stelle e notti tropicali. Al momento non si vede a breve uno sblocco se non lieve e temporaneo su alcune regioni. Vediamo come si svilupperà termicamente la settimana:TEMPERATURE MARTEDÌ – Lieve e ulteriore rialzo, tutta l’Italia sarà sopra media salvo la costa ligure e quella campana dove comunque l’afa sarà molto elevata. Punte di 38°C in Sardegna e in Puglia.TEMPERATURE MERCOLEDÌ – Salgono ulteriormente i valori, caldo intenso su tutta l’Italia con afa alle stelle su litorali ed entroterra costiero. Punte di 40°C sul Tavoliere.TEMPERATURE GIOVEDÌ – Caldo intenso senza tregua con un possibile ulteriore aumento. Punte di 37/38°C potrebbero aversi anche in Valpadana.TEMPERATURE VENERDÌ – Poche variazioni in un contesto generale molto caldo e afoso.TEMPERATURE SABATO – Nessuna particolare variazione con massime e minime ancora abbondantemente sopra media.TEMPERATURE DOMENICA – Il grande caldo rincara la dose, condizioni anche estreme per una combinazione tra temperature e umidità dell’aria.

fonte 3b meteo

Correlati