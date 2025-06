Meteo / Settimana rovente, afa alle stelle e picchi di 40

Oggi, lunedì 23 giugno

Nord: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, tra pomeriggio e sera formazione di isolati temporali sui settori alpini e prealpini, localmente fin su pedemontane. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 34.

Centro: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo un po’ di variabilità sull’Appennino nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34.

Sud: Condizioni generalmente soleggiate, con qualche cumulo pomeridiano in formazione sull’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 30 e 35.

Domani, martedì 24 giugno

Nord: Tempo stabile e soleggiato, qualche scarso annuvolamento mattutino sulla costa ligure e pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 32 e 35.

Centro: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo un po’ di variabilità sull’Appennino nel pomeriggio. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 32 e 35.

Sud: Condizioni generalmente soleggiate, con qualche cumulo pomeridiano in formazione sull’Appennino. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 36.

Mercoledì 25 giugno

Nord: Tempo generalmente stabile su tutte le regioni con prevalenza di cielo sereno. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio sulle Alpi in serata. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37.

Centro: Soleggiato con sporadici piovaschi pomeridiani lungo l’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 37.

Sud: Cielo sereno su tutte le regioni per l’intera giornata. Da segnalare qualche annuvolamento in Appennino al pomeriggio, senza piogge. Temperature in rialzo, massime tra 34 e 38.

Tendenza per giovedì, 26 giugno 2025 Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

Tendenza per venerdì, 27 giugno 2025 Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Sereno altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

Tendenza per sabato, 28 giugno 2025

Nord: Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Sereno. Sull’adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Sereno altrove.

FONTE 3B METEO – Foto archivio