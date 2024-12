Meteo – Settimana prima di Natale per metà anticiclonica. Entro il weekend 21-22 tornano pioggia, temporali e neve

I modelli continuano a confermare la linea di previsione e di tendenza per la settimana che anticiperà il Santo Natale. Un robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana si spingerà dal vicino Atlantico all’Europa centro occidentale dove metterà radici per qualche giorno. La rimonta inizierà già nella giornata di domenica e si consoliderà tra lunedì e martedì per raggiungere il culmine intorno alla giornata di mercoledì. In questo arco di tempo l’Italia vivrà una fase di ampia stabilità con sole prevalente su colli e monti e foschie sui litorali e nelle valli interne, anche nebbie in Valpadana. A livello termico le variazioni saranno minime nei bassi strati a causa dei fenomeni di inversione mentre in quota si assisterà ad un corposo aumento della temperatura con zeri termici che saliranno anche oltre i 3500m.

Questa fase di letargo dell’inverno sarà messa in crisi nella seconda parte della settimana dall’avanzata di una saccatura atlantica che secondo i modelli matematici interesserà anche l’Italia a partire dalla giornata giovedì. Rovesci e temporali colpiranno prima le regioni centro settentrionali e poi venerdì si estenderanno anche al Sud accompagnati da un calo delle temperature e un generale rinforzo del vento. Nel corso del weekend si intravede un altro veloce passaggio instabile con una direttrice più settentrionale e dunque più attivo in termini di maltempo al Centro Sud. Seguiranno aggiornamenti per confermare o smentire l’evoluzione del weekend.

fonte 3b meteo