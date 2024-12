Meteo – Settimana prima di Natale dai due volti: prima mite anticiclone poi maltempo con pioggia, neve, freddo e vento

La settimana che sta per iniziare cambierà seppur per pochi giorni l’andamento della stagione invernale su gran parte dell’Europa centro occidentale. Una massa d’aria molto mite di matrice sub tropicale associata all’anticiclone delle Azzorre si porterà tra Spagna, Francia e Italia portando tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Come sempre accade con gli anticicloni del periodo invernale la mitezza si avvertirà soprattutto in aria libera, quindi in montagna dove il rialzo termico sarà sensibile mentre in pianura le inversioni termiche terranno i termometri bassi e si potrà salire sopra media solo localmente e non di molto. Queste saranno le caratteristiche delle giornate di lunedì, martedì e mercoledì ma già da mercoledì ci saranno i primi segnali del cambiamento che dovrà arrivare. Deboli infiltrazioni atlantiche che precederanno l’arrivo di una perturbazione attesa nella giornata di giovedì. Questo fronte sarà guidato da una saccatura fredda in approfondimento sul Mare del Nord che affonderà le sue radici sul Mediterraneo centro orientale tra venerdì e il weekend rinnovando sull’Italia condizioni instabili e più fredde. Dunque una settimana dalle due facce, prima anticiclonica e molto mite (in montagna) poi più fredda e perturbata con pioggia, temporali e il ritorno della neve in montagna. Vediamo allora nelle linee generali cosa si prevedere

METEO LUNEDÌ-MERCOLEDÌ: stabile e soleggiato sull’Italia con foschie e banchi di nebbia nelle valli, inizialmente poco durevoli, anche persistenti mercoledì. Sempre da mercoledì annuvolamenti inizieranno a interessare l’area tirrenica centro settentrionale con qualche pioviggine tra Liguria e alta Toscana. Le temperature sono attese in forte aumento in montagna, stazionarie o in lieve aumento in pianura con gelate diffuse in Valpadana all’alba. La ventilazione sarà generalmente debolE e i mari poco mossi.

METEO GIOVEDÌ 19: rapido peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco in Liguria, neve sulle Alpi. Fenomeni in estensione entro sera a tutto il Centro. Ancora abbastanza soleggiato al Sud. Temperature in diminuzione a partire dal Nord, venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

METEO VENERDÌ 20: dovrebbe essere la giornata con il tempo più perturbato al Centro Sud a causa della formazione di un vortice sul medio Adriatico che porterà rovesci e temporali anche intensi. Neve in Appennino. Temperature in sensibile diminuzione. Venti forti. Mari agitati.

METEO WEEKEND 21-22 (da confermare): il vortice di bassa pressione dovrebbe allontanarsi verso la Grecia e favorire un rapido miglioramento del tempo sulla Penisola. Temperature minime in ulteriore calo, massime in locale aumento. Venti ancora tesi settentrionali con mari mossi o molto mossi.