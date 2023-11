Meteo – Prossime ore: veloce fronte freddo con rovesci, temporali e vento forte. Calo termico

E’ già ben visibile nelle immagini satellitari il vortice di bassa pressione in prossimità della Bretagna che sarà l’artefice del peggioramento atteso sull’Italia tra la seconda parte della giornata odierna e quella di venerdì. La depressione non potrà scendere sul Mediterraneo, glielo impedirà un campo di alta pressione di matrice sub tropicale ben saldo alle nostre latitudini, ma potrà scorrere sul suo bordo settentrionale e poi dove il campo barico sarà più debole, sull’Europa orientale, raggiungere anche latitudini più meridionali come la Grecia e la Turchia. Avrà dunque effetti molto contenuti sul nostro territorio e nemmeno ovunque visto che le regioni settentrionali e buona parte di quelle centrali resteranno sottovento. Più significativa rispetto ai fenomeni sarà la ventilazione, attesa forte dai quadranti occidentali e di Maestrale e il calo termico che si avvertirà dopo il passaggio del fronte. Vediamo allora come andrà nelle prossime ore e nella giornata di venerdì.

METEO GIOVEDÌ PROSSIME ORE: Nord, nuvolosità sparsa, inizialmente di tipo medio alto stratificato poi dal pomeriggio a livelli più bassi al Nordovest dove ci potrà essere qualche isolata pioggia, Tra pomeriggio e sera qualche isolato fenomeno anche tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto ma nulla di particolarmente incisivo. Nella notte fenomeni sui settori alpini confinali, nevosi fino a 1200/1500m. Centro, da parzialmente nuvoloso a localmente nuvoloso sull’area tirrenica con qualche sporadico fenomeni su Toscana e Lazio, anche a carattere di rovescio la sera sull’alta Toscana. Tra il pomeriggio e la sera qualche goccia anche su Umbria e Adriatico ma nulla di incisivo. Sud, nuvolosità in aumento sulla Sardegna e dal pomeriggio/sera anche sul basso Tirreno con qualche isolato fenomeno, più aperture altrove. Temperature in lieve locale diminuzione. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali o sud occidentali, fino a forti la sera su Tirreno centro settentrionale e Mar Ligure. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato il Mar Ligure orientale con possibili mareggiate la notte sullo Spezzino.

METEO VENERDÌ: Nord, nuvoloso sui settori alpini di confine con nevicate dai 1200/1400m, poco nuvoloso sui settori di pianura, le pedemontane e le Prealpi. Centro, irregolarmente nuvoloso sui settori interni appenninici e sull’Adriatico, specie basse Marche e Abruzzo con qualche isolato piovasco, occasionalmente temporalesco sull’Abruzzo, spruzzate di neve oltre i 1900m in Appennino. Migliora ovunque entro sera. Sud, nuvolosità irregolare sui settori peninsulari con qualche piovasco tra la Campania interna e il versante Adriatico, occasionalmente temporalesco su Molise e Puglia. In serata locali piovaschi anche sul basso Tirreno. Meno nubi altrove. Temperature in diminuzione. Venti forti dai quadranti occidentali o nord occidentali sul Tirreno, intorno nord-nordovest sull’Adriatico. Mari molto mossi o agitati con mareggiate sulle coste esposte.

fonte 3B METEO