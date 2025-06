Meteo / Prossime ore: perturbazione in arrivo e primi forti temporali, anche con grandine

SITUAZIONE: Già nel pomeriggio-sera di ieri, sabato, abbiamo assistito alla formazione di temporali di calore anche forti su alcune zone del Nord Italia, in particolare sull’Emilia Romagna, dove un sistema convettivo a mesoscala si è formato sull’Appennino occidentale per poi colpire la pianura fino al Modenese, dove si sono avuti fenomeni anche violenti, accompagnati da raffiche di vento fino a 87km/h.

Oggi la giornata inizia più stabile, ma dalla Francia si sta avvicinando un fronte collegato ad una saccatura sul Centro Europa, che determinerà un nuovo incremento dell’instabilità nelle prossime ore sulle Alpi, ma anche sull’Appennino settentrionale e a fine giornata fin su buona parte della Val Padana.

Dati i forti contrasti termici che verranno a crearsi, viste le temperature elevate, saranno possibili temporali localmente di forte intensità. Sul resto d’Italia invece prevarrà la protezione anticiclonica di natura subtropicale, con sole prevalente e caldo ancora alle stelle. Ma vediamo nel dettaglio la previsione per le prossime ore:

METEO DOMENICA. Al Nord giornata comunque molto caldo, ma con iniziale variabilità al Nordovest con piovaschi sul Piemonte, altrove ancora soleggiato al mattino. Dal pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-occidentali con rovesci e qualche temporale che coinvolgeranno anche l’Appennino Emiliano occidentale. Entro sera fenomeni in intensificazione con rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi centro-orientali, in sconfinamento alle pianure di est Piemonte, Lombardia e alto Veneto, localmente forti e accompagnati da grandine. Più sole su Liguria e coste adriatiche. Al Centro in gran parte soleggiato, dal pomeriggio un po’ di instabilità sull’Appennino con rovesci e qualche temporale sul settore toscano ed entro sera anche tra Umbria e Lazio interno. Al Sud e in Sardegna tempo stabile e soleggiato, con poche nubi pomeridiane sull’Appennino. Temperature sempre molto elevate con picchi di 38/40°C sulle zone interne della Sardegna, 36/38°C su interne laziali, Tavoliere delle Puglie, Materano ed entroterra della Sicilia.

FONTE 3B METEO