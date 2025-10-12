Meteo – Prossima settimana con aria più fredda in arrivo, ecco come cambierà il tempo

Il tempo atteso sull’Italia per la prossima settimana sarà sostanzialmente un concorso di azione tra la depressione mediterranea presente a ovest della Penisola e un flusso di correnti più fredde associate ad una saccatura sul comparto russo scandinavo. Le due figure bariche tenderanno ad avvicinarsi con un movimento a tenaglia a causa di un anticiclone di blocco sul Regno Unito e convergeranno alle basse latitudini mediterranee con effetti anche su parte d’Italia. ma andiamo con ordine:

Il determinismo ci da buone indicazioni da lunedì fino a giovedì e mostra una lenta progressione della blanda circolazione di bassa pressione mediterranea verso est mentre dall’Europa orientale inizieranno ad affluire correnti più fredde verso l’Italia, ciò determinerà un progressivo rinvigorimento dell’area depressionaria con un graduale coinvolgimento delle nostre Isole maggiori in condizioni di instabilità via via più diffusa. Nella giornata di giovedì il minimo dovrebbe raggiungere l’area tirrenica meridionale. Ecco allora come dovrebbe andare:

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare su Sicilia e Sardegna con qualche isolato piovasco. Sul resto della Penisola avremo dei disturbi nuvolosi legati alle prime infiltrazioni fresche da est. Al Nord la nuvolosità potrebbe essere diffusa soprattutto sui settori nord occidentali anche se priva di fenomeni significativi. Al centro e al Sud peninsulare sole prevalente con qualche addensamento sul lato adriatico e ionico. Le temperature sono attese in lieve calo.

La giornata di martedì vedrà una maggiore instabilità sulle Isole maggiori e condizioni di locale variabilità sui settori peninsulari ma con sole ancora ampiamente presente. Qualche fenomeno non è da escludere sulle zone interne appenniniche del Centro Sud, sulle zone prealpine e localmente sull’area ionica. Le temperature potranno far registrare una ulteriore lieve diminuzione.

La giornata di mercoledì non sarà troppo diversa, tempo instabile sulle Isole maggiori e l’instabilità dovrebbe estendersi anche alla Calabria ionica, variabile a tratti nuvoloso sui settori peninsulari ma con fenomeni modesto. Le temperature faranno registrare una lieve e ulteriore diminuzione

Nella giornata di giovedì il minimo tenderà a riorganizzarsi sull’area tirrenica meridionale grazie a nuovi apporti di correnti fresche da est con tempo ancora instabile tra le Isole maggiori e localmente sui settori meridionali peninsulari, soprattutto l’area ionica. Solo disturbi al Centro Nord con fenomeni del tutto isolati. Temperature stazionarie o in lieve calo.



Cluster meteo 16-18 ottobre

Uno scenario unico fino a tutto venerdì con questa lacuna barica alle basse latitudini mediterranee che consentirà ancora la persistenza di una circolazione instabile tra le Isole maggiori e l’Italia meridionale dove sono da attendersi rovesci e temporali, talora anche di forte intensità in Sicilia. Tale situazione andrebbe a complicarsi ulteriormente nel weekend per ulteriori apporti di aria fredda dall’Europa orientale che potrebbero rendere la circolazione di bassa pressione ancora più vigorosa come mostrano i cluster successivi.



Cluster meteo 19-21 ottobre

Conclusioni: la combinazione tra bassa pressione mediterranea e afflusso di correnti più fredde da est penalizzerà maggiormente le Isole Maggiori ed entro il weekend anche gran parte del Sud peninsulare. Al momento non appaiono particolari insidie per le regioni centro settentrionale salvo condizioni di locale instabilità ancora tutte da valutare. Le temperature potrebbero portarsi anche localmente sotto media. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Foto e fonte 3b meteo