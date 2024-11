Meteo – Prima perturbazione attraversa l’Italia con piogge e forte vento

Ultima giornata in compagnia di temperature ancora tutto sommato miti e prevalentemente sopra media sull’Italia. Da domani giovedì con l’ingresso dell’aria fredda di matrice artica polare sul Mediterraneo centrale la scena autunnale si trasformerà in un assaggio di inverno anche se non per tutti. La sovrapposizione tra temperature molto basse e precipitazioni si avrà prevalentemente al Nord, qui si realizzeranno le condizioni per avere delle nevicate fino a bassa quota, localmente anche prossime al piano. Altrove avremo piogge e temporali in un contesto via via più freddo da venerdì ma con la neve che toccherà solo le quote di montagna, al più di collina per alcune zone del Centro. Ad accompagnare questa nuova intensa perturbazione ci saranno venti forti burrascosi e mari agitati. Ecco allora come andrà. METEO GIOVEDÌ: Nord, inizialmente soleggiato, poi nubi in rapido aumento da ovest con piogge diffuse entro fine giornata al Nordovest e più deboli al Nordest. Neve in discesa fino a quote basse, occasionalmente sub pianeggianti sul Piemonte occidentale e l’alta pianura Lombardo-Veneta. Centro, peggiora da ovest con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, diffusi entro sera sulle regioni tirreniche, Ampie aperture sull’Adriatico. Sud, instabile in Sardegna, ampie aperture altrove ma entro fine giornata peggiora sulla fascia tirrenica e la Sicilia occidentale. Temperature in netto calo al Nord ed entro sera al Centro, stazionarie o in ulteriore aumento al Sud. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati. METEO VENERDÌ: Nord, al mattino residui rovesci e locali temporali tra basso Veneto ed Emilia Romagna con neve fino a quote di media bassa Collina, più soleggiato altrove. Dal pomeriggio rasserena ovunque con qualche debole nevicata sulle Alpi di confine. Centro, instabile perturbato al mattino con rovesci e temporali, localmente intensi su Toscana, Marche, Umbria e Lazio con rovesci verso l’Abruzzo. Neve in Appennino dai 1200/1400m, localmente a quote più basse tra Toscana e Marche. Dal pomeriggio miglioramento rapido a partire da nord. Sud, instabile in Sardegna, peggiora ulteriormente su Campania e alta Calabria con rovesci e locali temporali in estensione a est e alla Sicilia entro il pomeriggio/sera. Neve in Appennino dai 1300/1500m Temperature in netto calo al Centro Sud. Venti forti meridionali in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati. (3b meteo)

