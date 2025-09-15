Meteo – Pochi disturbi a inizio settimana poi via libera all’anticiclone sub tropicale, i dettagli

Al momento l’anticiclone si mantiene disteso sull’Europa meridionale, abbracciando il Mediterraneo e il nostro Paese. Le condizioni risultano quindi stabili, anche se non sempre perfettamente soleggiate. Le regioni settentrionali restano infatti esposte a deboli correnti meridionali che, come in questo avvio di settimana, convogliano aria umida dal mare con addensamenti al Nordovest e sull’alto Tirreno.

Nel corso della giornata si farà avanti la coda di un fronte atlantico in transito a latitudini più settentrionali, responsabile di un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi e di qualche piovasco sui settori occidentali. Sul resto d’Italia prevarrà invece l’azione stabilizzante dell’anticiclone, con tempo in prevalenza soleggiato e clima mite, a tratti caldo al Sud, dove si potranno raggiungere punte di 32/33°C tra Tavoliere, Materano e aree interne delle isole maggiori.

Martedì la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma non prima di aver portato qualche pioggia tra Levante Ligure e alta Toscana, oltre a rovesci o temporali su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Altrove dominerà la stabilità, con prevalenza di sole e solo qualche nuvola sparsa lungo il versante tirrenico tra Lazio, Campania e Calabria.

Mercoledì, in attesa di un rinforzo deciso dell’anticiclone, le correnti si disporranno temporaneamente da nordovest, trasportando aria un po’ più fresca e instabile. Questo determinerà un po’ di variabilità lungo l’Adriatico, tra Romagna, Marche, Abruzzo e medio-alta Puglia, con possibilità anche di qualche pioggia. Sul resto d’Italia il sole continuerà a prevalere, seppur con temperature in lieve calo.Da giovedì, infine, via libera al consolidamento dell’anticiclone afro-mediterraneo che si estenderà sull’Europa centrale e meridionale, riportando condizioni di piena stabilità e un rialzo termico diffuso: il clima assumerà così connotati pienamente estivi.

FOTO E FONTE 3B METEO

Correlati