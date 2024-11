Meteo – Pioggia fino a giovedì poi freddo con temporali, neve e vento. Ecco le previsioni

Mentre la tempesta Bert continua a indebolirsi, un ultimo fronte associato al suo minimo di bassa pressione ha raggiunto le latitudini mediterranee e sta iniziando a transitare sull’Italia. Il fronte è molto lento e impiegherà almeno 48 ore per transitare su parte della Penisola quindi ce lo ritroveremo anche nella giornata di mercoledì. Giovedì invece ci sarà una preparazione all’arrivo di un fronte di aria fredda con una instabilità modesta ma in graduale intensificazione entro sera in attesa che venerdì transiti l’impulso nord europeo vero e proprio che porterà rovesci, temporali, neve e un considerevole calo delle temperature. Vediamo allora come andranno queste giornate.

Meteo mercoledì – Nuvolosità irregolare al Centro Nord con qualche piovasco in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Maggiori aperture altrove salvo nuvolosità anche compatta sul basso Tirreno con isolate piogge. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati meridionali. Mari mossi.

Meteo giovedì – Nuvolosità irregolare lungo l’area tirrenica centro meridionale con qualche pioggia a carattere intermittente, anche in forma di rovescio sulla Toscana e il basso Tirreno. Nuvolosità variabile altrove con aperture anche ampie. Dal pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi con nevicate serali sulle zone di confine. Tra la sera e la notte rovesci in arrivo su Triveneto, Emilia Romagna e Toscana. Temperature stabili al Nord, in lieve calo al Centro, stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Sud. Venti meridionali in rotazione da NO. Mari mossi.

Meteo venerdì – Poco nuvoloso al Nord salvo nuvolosità residua al mattino su Emilia Romagna e Liguria orientale. Marcata instabilità sulle regioni centrali con rovesci e temporali in rapida attenuazione sulla Toscana dal pomeriggio, neve in Appennino con quota in calo. Peggiora al Sud con rovesci e temporali a partire da Campania, Molise e Gargano in estensione entro il pomeriggio sera anche a Basilicata, resto della Puglia e alta Calabria. Temperature in netto calo a partire dal Nord. Venti che rinforzano dai quadranti settentrionali. Mari fino a molto mossi.