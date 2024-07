Meteo, piogge addio: temperature più miti, ma il caldo africano torna sulla Penisola. Ecco quando

Ultime 24 ore di maltempo con alternanza di forti temporali e sole da nord a sud, poi arriva l’alta pressione con meteo più stabile ovunque. Da giovedì tornerà l’anticiclone delle Azzorre che porterà sole con temperature gradevoli e senza afa. Nel fine settimana, come riporta 3bmeteo, specialmente tra sabato pomeriggio e domenica mattina, una nuova perturbazione porterà un parziale aumento dell’instabilità su Alpi e Prealpi e qualche temporale potrebbe interessare queste zone.

Giovedì 4 luglio

Nord: Sole prevalente su buona parte delle regioni. Al pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29.Centro: Soleggiato per gran parte della giornata. Al pomeriggio locali annuvolamenti in Appennino con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 25 e 30.Sud: Condizioni di variabilità con qualche acquazzone in Appennino tra Campania e Basilicata durante le ore diurne. Temperature stabili, massime tra 25 e 29.

Venerdì 5 luglio

Nord: In prevalenza soleggiato salvo modesta variabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi ma senza effetti degni di nota. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31.

Centro: Prevalenza di sole su tutti i settori, al pomeriggio addensamenti nuvolosi ma senza effetti degni di nota in Appennino, al più qualche locale piovasco. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 31.

Sud: Prevale il sole su gran parte dei settori con locali nubi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime tra 27 e 32. Fonte leggo.it