Meteo. Nuova settimana: si torna a respirare tra qualche temporale e caldo in netta attenuazione. La tendenza

INGRESSO DI CORRENTI DA NORDOVEST. Il piccolo vortice che domenica raggiungerà le nostre regioni settentrionali attraverserà rapidamente l’Italia lunedì portandosi fin verso il Meridione, con piogge e temporali a tratti forti al Centro-Sud e con un generale calo delle temperature. Il suo passaggio sarà seguito dall’ingresso di correnti nordoccidentali in scorrimento lungo il fianco destro dell’anticiclone atlantico, il cui perimetro occidentale si posizionerà all’altezza del Centro Europa. Queste faranno affluire aria relativamente più fresca che smorzerà la canicola, dopo l’intensa ondata di calore che si attarda al Centro-Sud, oltre a determinare di tanto in tanto episodi di instabilità su molte delle nostre regioni, seppur intervallati a momenti anche ben soleggiati.

TEMPERATURE. Le temperature massime infatti perderanno diversi gradi già lunedì sulle regioni centrali, dove si registreranno anche 8/10°C in meno rispetto alle 24 ore precedenti, sia per l’ingresso di correnti più fresche che per la presenza di piogge e temporali nelle ore diurne, con valori massimi intorno a 28/32°C. Il caldo intenso resisterà solo all’estremo Sud, con punte di 36/38°C su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale. Per quel che riguarda le regioni settentrionali si avvertirà una certa ripresa dei valori massimi al Nordovest e un calo invece sulla Romagna, con massime sui 32/35°C. Le temperature dovrebbero mantenersi pressoché invariate fino a metà settimana, mentre da giovedì un nuovo apporto di correnti nord atlantiche potrebbe innescare un’ulteriore diminuzione con caldo sopportabile su praticamente tutta Italia. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo le previsioni per la prossima settimana:

METEO LUNEDI’. Al Nord tornano condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio o temporale che si formerà sulle Alpi centro-orientali e sulla relativa fascia prealpina, con locali sconfinamenti entro sera alla pianura veneta e a quella emiliana orientale. Al Centro schiarite in Toscana, instabile altrove con piogge e temporali anche forti nella prima parte della giornata, specie sul versante adriatico, in attenuazione entro sera con schiarite in avanzamento da nord. Al Sud graduale peggioramento con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio a cominciare da Campania e Puglia, in estensione entro sera a Basilicata, Calabria e nordest Sicilia, localmente forti sul versante adriatico. In Sardegna soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sulle zone interne. Temperature in diminuzione, sensibile sulle regioni centrali. Venti in rinforzo da nordovest con Maestrale sostenuto sulle isole maggiori.

METEO MARTEDI’. Un nuovo impulso da nordovest dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, dando luogo a rovesci e qualche temporale dapprima sulle Alpi centro-orientali, poi sulla Val Padana centro-orientale, ma anche sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Le temperature dovrebbero subire un temporaneo lieve aumento, con locali picchi di 36°C al Centro-Sud. I venti rimarrebbero abbastanza tesi da nordovest.

METEO MERCOLEDI’. L’impulso giunto martedì al Nord dovrebbe scivolare verso il Centro-Sud Italia, seppur con effetti limitati prevalentemente alle aree appenniniche, ma con le temperature tornerebbero a calare di alcuni gradi.

FONTE 3B METEO