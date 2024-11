Meteo – Nuova settimana con pioggia, vento forte e neve

E’ già ben visibile dalle immagini satellitari la grande depressione che si sta organizzando tra il Baltico e la Finlandia. Nel corso dei prossimi giorni il flusso di aria polare marittima che dal Mar di Norvegia affluirà verso il Regno Unito e il Mare del Nord formerà una nuova circolazione ciclonica che entro martedì sera si posizionerà sulla Germania. Sarà questo il vortice con cui dovremo fare i conti e associato ad esso alcune perturbazioni transiteranno sulla Penisola portando venti forti e piogge. In una prima fase avremo un riscaldamento dell’aria per i venti meridionali richiamati dal minimo, poi l‘aria fredda traboccherà anche sul Mediterraneo e le temperature diminuiranno e il clima si farà più invernale. Ma andiamo per gradi:

Nella giornata di lunedì la situazione sarà ancora poco evolutiva. Risentiremo solo dell’aria umida richiamata da ovest verso la Penisola che porterà degli annuvolamenti irregolari, più compatti sulle regioni tirreniche ma con fenomeni piuttosto isolati. Al Nord soprattutto al Nordovest e sull’Emilia Romagna la faranno ancora da padrone le nebbie che potranno essere anche persistenti sulla pianura centro occidentale. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente soprattutto nei valori minimi della notte e i venti inizieranno a rinforzare dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi, soprattutto i bacini di ponente.

Nella giornata di martedì sul Mare del Nord si approfondirà un vortice di bassa pressione che verso sera sarà sulla Germania. La perturbazione ad esso associata raggiungerà l’arco alpino a fine giornata ma il richiamo di venti umidi di Libeccio porterà delle piogge già dal mattino sulle regioni occidentali. Sardegna e fascia tirrenica centro meridionale potranno vedere dei rovesci a tratti anche moderati ma le condizioni di maltempo non saranno ancora diffuse. In nottata piogge e temporali anche intensi dovrebbero iniziare a interessare la Liguria orientale e la Toscana. Le temperature sono attese in ulteriore lieve aumento. I venti sono attesi forti di libeccio. I mari molto mossi o agitati con mareggiate.

Nella giornata di mercoledì la perturbazione transiterà sull’Italia centro meridionale portando piogge e rovesci diffusi e localmente intensi sulle regioni tirreniche. I fenomeni saranno poco probabili al Nord perchè sottovento all’arco alpino e molto modesti sui versanti adriatici perchè sottovento all’Appennino. Un miglioramento è atteso già dal pomeriggio sulle regioni centrali tirreniche. Le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro Sud ma in serata è attesa una diminuzione al Centro Nord. I venti saranno forti tra Ovest e Nordovest, i mari molto mossi o agitati con mareggiate.

