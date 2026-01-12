Meteo – Meno freddo e meno pioggia in settimana, ma entro il prossimi weekend torna il maltempo

La prossima settimana vedrà un nuovo drastico cambio della circolazione atmosferica su tutto il comparto europeo. Termina e anche bruscamente l’influenza delle correnti artiche e riprende il flusso atlantico che sul bacino del Mediterraneo si affiancherà anche ad una rimonta anticiclonica. L’Italia se la giocherà tra deboli infiltrazioni umide oceaniche che porteranno qualche locale pioggia al Centro-Nord e una stabilità prevalente al Sud con un generale aumento delle temperature nei valori massimi. Ma andiamo per gradi e vediamo nelle linee generali che cosa ci attende.

METEO LUNEDÌ: nuvolosità in aumento al Nord e sulla Toscana con qualche pioggia in arrivo sulla Liguria e l’alta Toscana entro fine giornata. Sole prevalente sul resto Paese don blanda nuvolosità in arrivo sul Lazio e su parte del resto del Nord. Temperature in aumento. Ventilazione debole.

METEO MARTEDÌ: nuvolosità diffusa al Nord e lungo le regioni tirreniche fino alla Campania con qualche isolata pioggia, più probabile tra Liguria, Toscana e Appennino settentrionale dove la quota neve risalirà fino ai 1500/1700m. Sul resto della Penisola sole prevalente. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente al Centro e al Sud.

Poco cambierà tra mercoledì e giovedì con un Centro-Nord ancora interessato da questa nuvolosità irregolare che si potrà associare a qualche isolata pioggia mentre al Sud le condizioni saranno più soleggiate. Le temperature si porteranno sopra media al Centro e al Sud, saranno in media al Nord.

I modelli sembrano invece unanimi nel vedere tra venerdì e il weekend lo sprofondamento sul comparto franco iberico di una saccatura atlantica con un graduale peggioramento delle condizioni del tempo sull’Italia. L’aumento delle precipitazioni si delineerebbe tra la fine della giornata di venerdì e quella di sabato con piogge abbondanti anche la domenica. Il Sud potrebbe risentire di una instabilità meno accentuata. Le temperature saranno in calo con il ritorno della neve sulle Alpi fino a 1000/1200m. Serviranno conferme con i prossimi aggiornamenti.

Foto e fonte 3B Meteo