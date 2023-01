Meteo, lunedì 9 piogge e temporali: attenzione al vento forte

L’intensa perturbazione atlantica (la n. 2 di gennaio) giunta domenica sull’Italia sta abbandonando il Nord-Ovest mentre insisterà lunedì 9 nel resto d’Italia con piogge anche intense o temporalesche sulle regioni del basso Tirreno, in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia.

Al Centro-Sud soffieranno venti molto forti dai quadranti occidentali e nevicherà sulle Alpi orientali ma solo a quote medio-alte, perché le temperature rimangono comunque superiori alle medie stagionali. Inizialmente, infatti, il clima resta mite per il periodo per effetto di intensi e tiepidi venti di Libeccio, sostituiti poi, martedì, da più freddi venti di Maestrale con le temperature che al Centro-Sud si riporteranno temporaneamente su valori in linea con le medie stagionali.

Martedì 10 le ultime piogge di questa perturbazione si concentreranno sulle regioni meridionali, specie in Puglia e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Un’altra perturbazione (la numero 3 di gennaio), dagli effetti più scarsi potrebbe attraversare rapidamente l’Italia tra la fine di mercoledì e giovedì. Nei giorni successivi l’attuale tendenza sembra evidenziare il ritorno dell’anticiclone e del tempo stabile.

Le previsioni meteo per lunedì 9

Deciso miglioramento al Nord-Ovest dove tenderà a rasserenare. Molte nuvole nel resto d’Italia con precipitazioni sparse nel Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud; piogge anche intense e temporalesche su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e al mattino nel sud della Sardegna; fenomeni meno probabili e più isolati lungo le coste del Centro Italia e nel centro-nord della Puglia.

Neve sulle Alpi Orientali oltre 1000-1200 metri e in calo sull’Appennino Centrale dal pomeriggio intorno a 1500 metri. Temperature in rialzo al Nord; ovunque oltre la norma. Venti forti dai quadranti occidentali su Mar Ligure e Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 10

Tempo instabile con nubi e piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia; quota neve sui rilievi sui rilievi intorno a 1000-1200 metri; fenomeni in esaurimento entro sera. Un po’ di nubi sparse in Sardegna e settori alpini di confine. Nel resto d’Italia tempo soleggiato con un cielo sereno o al più leggermente velato da nubi alte e sottili. (fonte Meteo.it)