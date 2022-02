Meteo, le previsioni per il weekend: choc termico e instabilità, poi una settimana di primavera

Un accenno di primavera, ma l’inverno non ancora è finito. Dopo la neve di San Valentino le temperature sono salite di 15 gradi al Nord, riportando su tutta Italia un clima più consono al mese di aprile rispetto a febbraio. Le previsioni meteo risultano articolate. Si conferma il maxi anticiclone di queste ore con 20°C in Piemonte e una primavera quasi credibile. Si profila però un peggioramento ed un calo delle temperature per il weekend, prima di una nuova fase primaverile per tutta la prossima settimana.

Secondo quanto riportato da 3BMeteo.it, con l’allontanamento del vortice dall’Italia verso lo Ionio l’alta pressione da giovedì tornerà ad espandersi con una certa decisione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Sarà tra l’altro supportata da correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea che determineranno un netto aumento delle temperature. Dopo la recente fase invernale, che ha caratterizzato la prima parte della settimana con freddo e neve, le condizioni stanno ora per subire un deciso stravolgimento, con il clima che si farà praticamente primaverile. Farà a tratti ancora fresco di notte e al primo mattino, soprattutto sulle zone interne, tanto che qualche locale gelata sarà ancora possibile nelle zone di aperta campagna del Nord Italia, ma di giorno l’aumento sarà evidente e marcate risulteranno le escursioni termiche nelle zone interne.

LE PREVISIONI METEO

VENERDI’ 18 FEBBRAIO

Aumenteranno ancora le temperature, questa volta soprattutto al centro-sud ma le minime anche al nord, tanto che locali gelate notturne saranno possibili solo sui fondovalle alpini. Si perderà qualche grado di giorno al nordovest e le punte più elevate si raggiungeranno in Sardegna, con picchi anche di 21°C.

WEEKEND

Un certo ridimensionamento delle temperature massime è atteso, però, durante il weekend, a causa di infiltrazioni di correnti più umide, anche se sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali il clima sarà ancora molto gradevole, con punte localmente di 20°C. Un calo che durerà poco, in vista di una prossima settimana all’insegna della primavera.

fonte Leggo