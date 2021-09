Meteo, l’autunno può attendere: sarà un fine settimana d’estate

21 settembre, termina l’estate. Ma per l’arrivo dell’Autunno ci sarà ancora da attendere. Dopo l’abbassamento delle temperature e i primi rovesci temporaleschi dello scorso weekend si prospetta una parentesi simil estiva su tutta Italia.Come riferisce 3BMeteo le piogge e il maltempo che hanno caratterizzato il meteo degli ultimi giorni si esauriranno in giornata, poi ci sarà un improvviso sussulto dell’estate settembrina almeno fino al weekend. Nei prossimi giorni l’atmosfera sull’Italia tornerà a stabilizzarsi dopo l’estremo maltempo che ha imperversato soprattutto al nord Italia con ben 7 tornado registrati nel weekend.Da martedì un vasto campo di alta pressione in espansione sull’Europa occidentale favorirà l’ingresso di venti più freschi dai quadranti settentrionali, responsabili di un generale calo delle temperature. I venti freschi provocheranno altresì alcune piogge che interesserebbero soltanto Marche, Abruzzo e Molise, inizialmente pure la Romagna. Sul resto d’Italia il tempo sarà stabile anche se il cielo si presenterà con molte nubi, a tratti anche compatte, soprattutto al Settentrione.Col passare dei giorni un anticilone di stampo sub-tropicale comincerà ad affermarsi sul nostro Paese, facendo ritornare l’estate settembrina con sole prevalente e temperature piuttosto gradevoli e quasi sempre sotto i 25 gradi al Nord, fino a 28-29 gradi al Centro e punte di 30-31 gradi al Sud. Questa situazione dovrebbe durare fino alla prima parte del weekend, dopo di che il tempo tornerà a guastarsi per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

fonte leggo.it