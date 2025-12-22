Meteo – La settimana di Natale inizia con pioggia e vento in arrivo su parte d’Italia. Ecco dove

Correnti più fresche di matrice atlantica iniziano la loro opera di demolizione dell’alta pressione presente tra l’Italia e i Balcani. Sarà un’azione lenta ma alla fine riuscirà nel suo intento perchè l’anticiclone si sposterà sul nord Europa lasciando aperto sul Mediterraneo un canale di bassa pressione che ospiterà un’area depressionaria. Il vortice inizierà a formarsi lunedì sul settore delle Baleari e nella giornata di martedì sarà poco a ovest della Penisola, in prossimità della Sardegna. Il fronte associato al minimo bagnerà prima le regioni più occidentali e poi traslerà anche sul resto del Paese. Atteso anche un progressivo rinforzo dei venti. Vediamo come inizierà la settimana di Natale:

METEO LUNEDÌ: Nord, molto nuvoloso al Nordovest con piogge sparse e nevicate dai 1200m ma in calo serale fino a 700/800. Molte nubi anche tra Lombardia e pianura emiliana e veneta ma senza particolari fenomeni. Più sole sulle Alpi centro orientali. Centro, nubi sparse e schiarite con piogge in arrivo nella seconda parte della giornata sulla Toscana. Sud, qualche pioggia sullo Ionio, variabilità altrove con piogge in arrivo in Sardegna e a fine giornata sulla Campania. Temperature in lieve calo al Nord. Venti tesi di scirocco al Centro Sud, moderati o forti di tramontana sulla Liguria. Mari mossi, molto mossi i bacini occidentali.

METEO MARTEDÌ: Nord, molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, più diffuse tra Nordovest, Lombardia occidentale ed Emilia. Nevicate dai 700/900m ma in rialzo fino a 1300m. Più schiarite sulle Alpi centro orientali. Centro, molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e rovesci, anche abbondanti sulle regioni tirreniche. Neve a quote alte in Appennino. Sud, molte nubi e qualche pioggia su Sardegna, Sicilia, Campania e fascia ionica, maggiori schiarite a est. Temperature in lieve calo al Centro Sud. Venti moderati con rinforzi di scirocco al Centro Sud, moderati o forti di tramontana sulla Liguria. Mari molto mossi.

FOTO E FONTE 3B METEO