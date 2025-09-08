Meteo. Intensa perturbazione in arrivo, prime piogge martedì, maltempo anche intenso da mercoledì

SITUAZIONE. Già nel corso di lunedì l’anticiclone l’anticiclone comincerà a cedere al Nord, sotto la spinta di una perturbazione in graduale avvicinamento dall’Atlantico. La giornata risulterà comunque in prevalenza soleggiata sull’Italia, anche se sulle regioni settentrionali si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità medio-alta e stratificata, con le prime deboli piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Martedì la parte più avanzata della perturbazione scorrerà su tratti delle regioni centro-settentrionali portando qualche pioggia o rovescio, mentre mercoledì entrerà in azione il fronte vero e proprio, con un peggioramento anche intenso al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche. Ecco nel dettaglio:

METEO MARTEDI‘. Al Nord irregolarmente nuvoloso su Nordovest e Lombardia con qualche pioggia in estensione in giornata al Triveneto, fenomeni sporadici invece su basso Veneto ed Emilia Romagna. In serata fenomeni in intensificazione al Nordovest, anche temporaleschi. Al Centro peggiora sin dal mattino in Toscana con piogge sparse in estensione in giornata a Umbria, Marche e in serata al Lazio, fenomeni assenti con maggiori schiarite in Abruzzo. In serata fenomeni in intensificazione in Toscana, anche temporaleschi. Al Sud poco o parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti su Sicilia e regioni tirreniche, senza fenomeni. In Sardegna variabilità con qualche piovasco più frequente sul versante tirrenico. Temperature in aumento al Sud.

METEO MERCOLEDI’. Al Nord maltempo anche intenso sin dal primo mattino al Nordovest, con piogge e rovesci in rapida estensione a Triveneto ed Emilia Romagna; possibili nubifragi su Levante Ligure, ovest Emilia, alta Lombardia e alto Triveneto, ma già in mattinata subentro di variabilità al Nordovest, con fenomeni più intermittenti. Al Centro piogge e rovesci anche intensi e temporaleschi su Toscana e Lazio, con possibili nubifragi in giornata; maltempo anche su Umbria, alte Marche e zone più interne dell’Abruzzo, fenomeni più sporadici invece su basse Marche e resto dell’Abruzzo. In serata fenomeni in attenuazione in Toscana. Al Sud nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata su Campania e ovest Sicilia, variabilità altrove con locali piovaschi in giornata in Puglia, schiarite più ampie sulle zone ioniche. In Sardegna piogge e rovesci anche intensi sin dalle prime ore della giornata, specie sul versante occidentale. Tra pomeriggio e sera fenomeni in attenuazione con parziali schiarite. Temperature in diminuzione al Centro-Nord.

METEO GIOVEDI’. Al Nord ampie schiarite al Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna, variabile sul Triveneto con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio su zone alpine e Friuli VG, ma in definitiva attenuazione in serata. Al Centro spiccata variabilità con qualche rovescio più probabile al mattino sul versante tirrenico, specie sul Lazio, al pomeriggio in Abruzzo; in serata asciutto ovunque con maggiori schiarite. Al Sud instabile sul versante tirrenico con rovesci anche temporaleschi su Campania e nord Sicilia, variabile sulle altre regioni con locali e brevi piovaschi sul Salento. In Sardegna ampie schiarite, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone interne. Temperature in ripresa al Centro-Nord, in calo al Sud.

