Meteo – Inizio settimana con forti rovesci e temporali sull’Italia, ecco le regioni più a rischio nubifragi

L’ultima settimana di settembre sarà caratterizzata da un cambio radicale della circolazione su scala europea. L’anticiclone scandinavo che ha fortemente condizionato l’ultimo periodo sarà sostituito da una profonda depressione che si organizzerà in una prima fase sul Mare del Nord e poi si sposterà sulla Scandinava. Questa evoluzione è largamente condivisa dai modelli matematici e dunque la probabilità che si realizzi è parecchio elevata. Potremmo definirla come il flusso perturbato atlantico che si riprende la scena! La saccatura si estenderà anche all’Europa centrale e meridionale inviando a più riprese sull’Italia dei fronti perturbati. Il primo è atteso nella giornata di lunedì e si preannuncia anche piuttosto intenso, altri lo seguiranno in una ondulazione che tuttavia lascerà anche spazio a delle ampie schiarite. Vediamo allora nelle linee generali come potrebbe andare.

LUNEDÌ: diffuse condizioni di maltempo sull’Italia con forti rovesci e temporali che dai settori occidentali si trasferiranno rapidamente entro sera anche a quelli orientali. I fenomeni potranno essere particolarmente intensi al Nord e sulla fascia centrale tirrenica fino alla Campania con rischio di nubifragi. In serata prime schiarite al Nordovest e in Sardegna. Temperature in diminuzione, venti tesi meridionali. Mari molto mossi.

MARTEDÌ: breve pausa interciciclonica sull’Italia con tempo tutto sommato discreto. Possibile qualche residuo rovescio solo al Nordest nella prima parte della giornata. In serata nuovo peggioramento da ovest. Temperature in aumento. Ventilazione tesa occidentale. Mari mossi.

MERCOLEDÌ-VENERDÌ: pressione in rapido calo sul comparto settentrionale a causa di una profonda saccatura che si spingerà dal Mare del Nord fino all’Europa occidentale. Annesso alla saccatura un vortice ciclonico che porterà diffuso maltempo su Spagna, Francia, Regno Unito e tra giovedì e venerdì anche sull’Italia soprattutto settentrionale. Le regioni meridionali potrebbero risentire di un maggiore respiro anticiclonico. Temperature in aumento al Centro e al Sud.

GIORNI SUCCESSIVI: il fronte perturbato transiterà verso est lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica. L’ultimo weekend di settembre potrebbe vedere condizioni in gran parte soleggiate sull’Italia. (3B METEO)