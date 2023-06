Meteo, il caldo ha le ore contate: dopo il picco di 40 gradi, tornano freddo e temporali Oggi bollino arancione in 14 città

La prima ondata di caldo sull’Italia ha le ore contate. Dopo un lungo periodo caratterizzato dal maltempo, il BelPaese ha vissuto il primo assaggio di estate, ma già dalla giornata di oggi tutto è destinato a cambiare. Un intenso fronte perturbato scaturito dall’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, infatti, sta portando sin dalla notte appena passata forti temporali e nubifragi tra la Francia e la Germania.Secondo quanto riportato da 3BMeteo, questo è il chiaro segnale che l’alta pressione africana inizia a cedere sul suo bordo occidentale.Mentre ciò accade, sull’Italia la situazione è ancora piuttosto tranquilla con i massimi anticiclonici che tendono a posizionarsi sulle regioni centro meridionali. In questa giornata di giovedì accadranno due cose: la prima è che avremo un ulteriore aumento delle temperature, in un contesto per lo più soleggiato o velato, la seconda è che entro sera forti temporali raggiungeranno le zone alpine e prealpine per scendere in nottata anche su alcune zone di pianura al Nord.

La giornata di venerdì vedrà invece un ridimensionamento dell’anticiclone anche al Centro mentre il fronte continuerà la sua marcia verso levante. Avremo ancor forti temporali al Nord e qualche rovescio al Centro mentre le temperature inizieranno a diminuire ma al Sud farà ancora molto caldo.

Le previsioni di giovedì 22 giugno

Al Nord, iniziali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o velato. Dal pomeriggio primi forti temporali sulle zone alpine occidentali, qualcuno fin sull’alta pianura piemontese. Verso sera forti temporali anche sulle Alpi e le Prealpi lombarde in estensione nell’arco della notte verso Trentino, Dolomiti venete e localmente alta pianura lombardo veneta. Rovesci non esclusi anche sulla Liguria. Probabili grandinate e colpi di vento nelle zone temporalesche.

Al Centro, condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o velato.

Al Sud, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento ovunque, punte di 40°C o superiori in Sardegna, 35/36°C o localmente superiori in pianura padana, stessi valori sulle zone interne del Centro e del Sud con punte fino a 38°C in Puglia, Sicilia e Calabria. Ventilazione debole tendente in serata a diventare moderata meridionale al Nord. Mari calmi o poco mossi.

Bollino arancione

E mentre il meteo inizia a cambiare, un’ondata di caldo bollente si abbatte oggi sull’Italia, con bollino arancione previsto oggi in 13 città comprese Roma, Firenze e Bologna. È quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Sempre oggi è previsto bollino giallo in 10 capoluoghi (tra cui Milano, Napoli e Palermo).

Solo 4 le città ‘più fresche’ (bollino verde): si tratta di Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria.

Le previsioni di venerdì 23 giugno

Al Nord, poco nuvoloso al Nordovest salvo isolati piovaschi o temporali sulla Liguria orientale, variabilità altrove con rovesci sulle zone alpine e tendenza nel pomeriggio a forti temporali tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, anche in pianura. Probabili grandinate e colpi di vento nelle zone temporalesche. Migliora tra la sera e la notte.

Al Centro, variabilità e qualche piovasco soprattutto pomeridiano sull’alta Toscana e lungo l’Appennino. Pochi addensamenti altrove.

Al Sud, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo al Nord e lievemente al Centro, stabili o in ulteriore lieve aumento al Sud con massime fino a 36/38°C, non escluse punte di 40°C sul Tavoliere.. Venti deboli o moderati occidentali, mari mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri.

fonte leggo.it