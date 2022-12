Meteo gennaio 2023 inizia sotto il segno dell’alta pressione nord-africana

Il nuovo anno comincia sotto il dominio dell’alta pressione nord-africana che, espandendosi verso l’area euro-mediterranea, trascina una massa d’aria eccezionalmente mite fin sull’Europa centro-orientale dove di osservano anomalie oltre i 10 gradi oltre la media, con valori sopra lo zero di notte perfino nelle aree dove solitamente domina il gelo. Anche in Italia le temperature si manterranno su valori alti per la stagione, con punte intorno ai 20 gradi e localmente anche oltre all’estremo Sud e nelle Isole e con lo zero termico sulle Alpi di nuovo oltre i 3000 metri. La stabilità atmosferica e il richiamo di aria umida da sud, però, darà ancora luogo alla formazione di strati di nubi basse e nebbie in pianura e nelle aree costiere del Nord e in parte del Centro, favorendo anche un ulteriore accumulo di inquinanti. Nei giorni successivi, fino almeno all’Epifania, non si verificheranno cambiamenti sostanziali, a parte un probabile temporaneo indebolimento dell’anticiclone e il contemporaneo transito di una debole perturbazione (la n.1 di gennaio) nella prima parte della prossima settimana, accompagnata da poche precipitazioni e di nuovo da temperature oltre la norma.

Le previsioni meteo per domenica 1 gennaio 2023

Domenica. Inizio dell’anno nuovo ancora in compagnia di molte nuvole al Nord e in Toscana, salvo locali schiarite sulle Alpi; non si escludono deboli piogge o pioviggini fra la Liguria centrale, l’est del Piemonte e l’ovest della Lombardia. Tempo in generale più soleggiato nel resto d’Italia. Formazione di nebbie nelle ore notturne e mattutine sulla pianura padana orientale, nelle valli del Centro, in Campania, nel Salento e in Sardegna, particolarmente persistenti in prossimità delle coste dell’alto Adriatico. Temperature oltre la norma, sopra lo zero anche di notte. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 2 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Maggiori schiarite nel resto del Paese. Ancora qualche debole pioggia o pioviggine possibile fra Liguria centrale, Piemonte orientale e settentrionale e Lombardia occidentale. Fra la notte e il mattino formazione di nebbie nelle pianure al Nord-Est, nelle valli del Centro e nel Salento, particolarmente persistenti sulle Venezie. Temperature senza grandi variazioni e sempre miti per la stagione. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari occidentali con conseguente aumento del loro moto ondoso.

Fonte Meteo.it