Meteo – Fronte freddo lunedì con temporali e grandine. Ecco le zone dove la pioggia sarà più forte

Dopo una domenica in gran parte soleggiata e con temperature primaverili, l’inizio della settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo sulla Penisola. Un fronte freddo che merita questo appellativo più che altro perché associato a una saccatura di matrice artica che si estenderà fino all’Europa centrale dove porterà un rigurgito invernale. Ma da noi quel freddo non arriverà anche se i contrasti con la massa d’aria mite primaverile presenti sulla Penisola saranno sufficienti a stimolare la formazione di rovesci e temporali che localmente potranno essere anche intensi e grandinigeni. Le zone più esposte saranno quelle adriatiche ma avremo nubi e qualche isolato fenomeno anche sulla fascia tirrenica. Vediamo allora che cosa si prevede per questa giornata. METEO LUNEDÌ: Nord, inizialmente nuvoloso con qualche apertura solo su Piemonte occidentale e relative Alpi, possibile qualche debole fenomeno tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Dal pomeriggio aperture sempre più ampie al Nordovest e sulla Lombardia mentre qualche pioggia intermittente potrà essere ancora presente tra basso Veneto ed Emilia Romagna, non escluso un temporale tra Emilia orientale e Romagna. Entro sera migliora anche su questi settori. Centro, nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia a carattere intermittente, dal pomeriggio nubi in aumento sul versante Adriatico con tendenza a rovesci e temporali entro sera sulle Marche in estensione poi anche all’Abruzzo. I temporali potranno essere localmente intensi e associati a grandinate. Migliora ovunque nel corso della notte. Sud, ampie aperture sulle Isole maggiori. Nuvoloso in Campania con qualche isolata pioggia. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento su Molise, Puglia, Basilicata con possibilità tra la sera e la notte di temporali localmente associati a grandinate. Nella notte rovesci anche sulla Calabria settentrionale. Temperature in lieve calo lungo l’Adriatico. Venti deboli o moderati sud occidentali tendenti a ruotare da NNO la notte sull’Adriatico. Mari mossi i bacini occidentali e lo Ionio. Poco mossi gli altri. ( 3b meteo)

Correlati