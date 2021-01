Meteo, follie di gennaio: in Sicilia e Calabria è già primavera, in arrivo temperature da spiaggia LE PREVISIONI

Gran parte del sud Italia (soprattutto Sicilia e Calabria) vivrà, nel prossimo fine settimana, una parentesi di primavera. Il temporaneo innalzamento dell’anticiclone africano, infatti, farà schizzare le temperature oltre le medie stagionali.Nel week end, l’Italia sarà meteorologicamente spaccata in due. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, se al Nord una perturbazione atlantica richiamerà aria fredda dai Balcani provocando nevicate fino in pianura, al Sud il temporaneo arrivo dell’anticiclone africano farà schizzare le temperature massime fino a 25-26 gradi in Sicilia e in Calabria.

fonte Leggo.it