Meteo, è arrivata la primavera (e sembra estate): sole e caldo, punte di 27 gradi. Ecco dove

È iniziata la primavera sia perche dopo l'Equinozio le ore di luce saranno superiori alle ore di buio, sia per il tempo che tornera soleggiato ovunque: questa settimana ci condurrà definitivamente fuori dalla stagione invernale, addirittura con un assaggio di estate. Una settimana all'insegna del bel tempo, quindi, disturbato soltanto da qualche temporale sparso al Sud nella giornata di oggi. E il bello deve ancora arrivare: da domenica 26 marzo il sole tramontera verso le ore 19.40 a Milano, 19.30 a Roma e 19.20 a Napoli, con il crepuscolo che però illuminera l'Italia almeno fino alle ore 20.00 da Nord a Sud. Insomma, l'inverno e finito e il meteo si preannuncia buono con l'inizio della nuova stagione.Se dal punto di vista delle previsioni del tempo arrivano buone notizie, purtroppo non si può lo stesso sul fronte siccità: al momento i modelli meteo non prevedono precipitazioni al Nord-Ovest, la zona piu colpita dall'emergenza idrica, almeno fino alla prima settimana di aprile. (LEGGO.IT)

