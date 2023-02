Meteo, dominio dell’alta pressione nella settimana di San Valentino

Fino a giovedì l’alta pressione dovrebbe proseguire nel suo dominio con tempo stabile e senza piogge sull’Italia. Nella settimana di San Valentino, dunque, ci aspetta una fase meteo anticiclonica con scarso rischio di piogge e temperature in aumento. Da venerdì l’alta pressione potrebbe cominciare a indebolirsi per il passaggio di una perturbazione ma non dovrebbero cadere precipitazioni di rilievo, al più qualche pioviggine tra Liguria e alta Toscana. Giovedì da segnalare nuvole strati bassi nuvolosi con rischio nebbie su Pianura Padana, valli del Centro, settore tirrenico e alto Adriatico.A livello termico sull’Europa centrale saremo anche di 10-12 gradi sopra le medie, mentre sull’Italia l’anomalia positiva vedrà valori sopra le medie stagionali in particolare al Nord con rialzi all’inizio della settimana. I valori minimi saranno tutti sopra lo zero con assenza di gelate in pianura al primo mattino.Valori sopra le medie al Nord e al Centro (previsti ad esempio 16 gradi a Firenze tra martedì e mercoledì, punte di 16-17 gradi al Sud). Ci aspetta dunque una fase decisamente più mite rispetto a questi giorni segnati dal freddo intenso. (METEO.IT)

Correlati