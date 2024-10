Meteo – Domenica con residui rovesci su parte d’Italia e prime insidie per una nuova perturbazione in arrivo

Breve pausa “interciclonica” sull’Italia nella giornata di domenica, una fase di temporanea stabilità tra l’allontanamento di un fronte e l’arrivo di un altro. Quello che ci lascia è relativo al vortice freddo ormai sull’Europa orientale, si limiterà a portare qualche annuvolamento residuo al Sud e qualche ultimo piovasco. Quello che arriva è un intenso fronte atlantico associato a un profondo ciclone sul Regno Unito che sarà preceduto da una nuvolosità marittima in grado di portare qualche prima debole pioggia al Nord. A parte questi disturbi ai due estremi opposti il tempo sarà in larga parte soleggiato e anche più mite in attesa del peggioramento di inizio settimana. Vediamo allora come andrà:

METEO DOMENICA: Nord, molte nubi al Nordovest, Lombardia, ovest Emilia in estensione entro il pomeriggio anche ai restanti settori ma senza fenomeni eccetto che sulla Liguria dove potranno verificarsi i primi rovesci. Centro, nuvolosità irregolare sulla Toscana con qualche sporadico fenomeno sui settori settentrionali, più soleggiato altrove ma con nubi in arrivo dal pomeriggio/sera pur senza fenomeni. Sud, qualche ultimo piovasco al mattino sul basso Tirreno e sulla Puglia con tempo in deciso miglioramento dal pomeriggio. Soleggiato altrove con nubi in arrivo sulla Sardegna ma inizialmente senza fenomeni. Temperature in aumento sui settori occidentali. Venti settentrionali al Sud ma in attenuazione, incipiente libeccio al Nord e sui settori più occidentali. Mari mossi, ancora molto mossi i bacini meridionali.(3B METEO)

