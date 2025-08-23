Meteo – Domenica con locale instabilità, ecco le zone più esposte a qualche pioggia o acquazzone

La saccatura scandinava stenta a lasciare l’Europa centrale e coinvolge ancora marginalmente l’Italia. Sono correnti nord occidentali, fresche in quota ma con vorticità non particolarmente elevate. Sufficienti per disturbare il cielo con ammassi nuvolosi irregolari ma insufficienti per portare maltempo diffuso. Ne conseguirà una giornata ambigua soprattutto al Centro Nord con qualche spunto di instabilità e in un contesto che termicamente potrà essere anche leggermente sotto media. Il Sud se la passerà senz’altro meglio. Vediamo allora la previsione.

METEO DOMENICA: Nord, cielo a tratti nuvoloso con qualche rovescio isolato al mattino, più probabile a ridosso delle Prealpi, occasionalmente sulla Liguria orientale sull’Emilia Romagna e il basso Triveneto, poi dal pomeriggio possibili temporali sull’Appennino ligure localmente fino alla costa, su quello Emiliano localmente fino alla pianura emiliana occidentale e su quello Romagnolo. In forma isolata anche su Alpi e Prealpi, poco probabili altrove. Centro, variabilità al mattino con qualche isolato piovasco sulla toscana e più sparso sulle Marche. Nel pomeriggio temporali lungo la dorsale appenninica. Fenomeni poco probabili altrove. Sud, nubi sparse e schiarite tra Campania, Molise e Puglia settentrionale ma con fenomeni solo isolati, più sole altrove. Nel pomeriggio qualche temporale lungo l’Appennino. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo, localmente sotto media al Nord e medio Adriatico. Venti deboli o moderati tra Ovest e NO. Mari localmente mossi.

FOTO E FONTE 3B METEO