Meteo – Da lunedì cambia tutto, in arrivo la prima ondata di caldo dell’estate con l’anticiclone africano

L’arrivo della prima ondata di caldo dell’estate si arricchisce di nuovi particolari. L’evoluzione si dividerà in due fasi, nella prima parte della settimana avremo la progressiva risalita del promontorio africano che dall’Algeria si spingerà in direzione nordest conquistando dapprima la Sardegna e poi successivamente entro mercoledì il resto della Penisola in particolare le regioni centrali e meridionali. In questo frangente avremo un consistente aumento delle temperature sull’Isola con massime che già da martedì potranno toccare i 38°C. Aumento che poi si propagherà entro mercoledì all’Italia peninsulare e la Sicilia con temperatura massime di 34/35°C sulla Valpadana, le zone interne del centro e quelle del Sud con picchi fino a 36/37°C su Puglia, Sicilia e Calabria. Dal punto di vista prettamente meteo, il tempo sarà soleggiato su gran parte dell’Italia ma non mancherà qualche eccezione. Difatti a causa dello scorrimento di alcune perturbazioni atlantiche sull’Europa occidentale i settori alpini e prealpini potranno risentire di una certa instabilità temporalesca che occasionalmente potrà spingersi fino ai settori dell’alta pianura.

Nella seconda parte della settimana il vortice atlantico si sposterà gradualmente verso l’Europa nord orientale. Questo comporterà una traslazione verso est di tutta la struttura anticiclonica. I massimi tenderanno a transitare sull’Italia centro meridionale e da nordovest si faranno largo delle infiltrazioni di correnti più fresche e instabili che porteranno dei temporali. Non è ancora chiaro se la passata temporalesca potrà interessare tutta l’Italia ma le temperature tenderanno a diminuire. Venerdì scenderanno solo al Nord ed entro il weekend anche al Centro e al Sud che soffrirà ancora il caldo soprattutto venerdì con massime che non si esclude possano raggiungere i 40°C in Sicilia e i 37/38°C sul settore peninsulare. Seguiranno altri aggiornamenti.

Fonte 3b meteo