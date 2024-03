Meteo – Da domani,martedì, più stabile e mite. La tendenza per la settimana

Dopo il passaggio di un veloce fronte freddo, associato a una saccatura artica sull’Europa centro orientale, la pressione sull’Italia tenderà nuovamente ad aumentare con ultimi spunti di instabilità all’estremo Sud martedì mattina. Il successivo tentativo da parte delle correnti atlantiche di tornare a interessare il nostro Paese sarà infruttuoso perchè l’ondulazione tenderà a scivolare verso la Penisola Iberica. Il tutto si tradurrà in un modesto disturbo che potrà portare nella giornata di mercoledì degli annuvolamenti e qualche isolato fenomeno al Nordovest e sui settori prealpini. Tra giovedì e venerdì il nocciolo di aria fredda di matrice artica si sposterà ulteriormente verso est mentre il piccolo minimo iberico continuerà a scivolare verso sud richiamando correnti calde sul Mediterraneo centrale. In queste due giornate il tempo sull’Italia sarà ancora stabile e prevalentemente soleggiato pur con qualche disturbo legato all’aria molto umida che potrà portare degli annuvolamenti sull’area tirrenica e qualche foschia o banco di nebbia sulle pianure durante la notte. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente portandosi abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Nel frattempo sull’Atlantico si assisterà a una rimonta anticiclonica che determinerà la discesa di aria fredda di matrice polare sul comparto anglosassone e scandinavo. Questa saccatura fredda potrà avere una storia importante sull’Italia nel corso del weekend. I modelli sono abbastanza concordi nel vedere un suo approfondimento sull’Europa occidentale. Se la tendenza verrà confermata il tempo tenderà a peggiorare sensibilmente sulla Penisola con l’arrivo di un’intensa perturbazione in grado di portare forte maltempo a partire dalle regioni centro settentrionali. In una prima fase si assisterebbe anche ad un considerevole aumento della temperatura sulle regioni centro meridionali con la possibilità di vedere valori ragguardevoli per il periodo, persino prossimi ai 27/28°C sulla Sicilia. (3B METEO)

