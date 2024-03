Meteo. Da domani anticiclone in rinforzo e temperature in aumento, ma non durerà. Ecco perché

SITUAZIONE. Il veloce fronte che oggi ha attraversetato molte delle nostre regioni da nord a sud si soffermerà nella giornata di domani bsu tratti delle regioni meridionali, dando luogo alle ultime piogge. Nel frattempo l’anticiclone tornerà ad estendersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, ripristinando condizioni di tempo stabile a partire dalle regioni dell’Italia centro-settentrionale, con temperature in aumento. Si aprirà così una fase soleggiata che ben presto accomunerà tutta Italia, con un gradevole clima primaverile, anche se non sembra essere duratura. Tra giovedì sera e venerdì, infatti, un nuovo fronte in discesa dal Nord Europa tenterà di indebolire l’anticiclone e scorrerà velocemente lungo lo Stivale, innescando una intensificazione dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud Italia. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni:

METEO MARTEDI’. Al Nord prevalgono condizioni di tempo soleggiato, salvo foschie e banchi di nebbia al mattino sulle pianure centro-orientali e residui addensamenti sulla Romagna. Al pomeriggio qualche annuvolamento a ridosso delle zone alpine e su quelle appenniniche. Al Centro al mattino addensamenti sulle regioni adriatiche con ultime piogge in Abruzzo, in miglioramento dal pomeriggio con schiarite. Soleggiato sul versante tirrenico, pur con locali foschie anche spesse al mattino sulla Toscana. Al Sud piogge e rovesci al mattino in Puglia, in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Qualche piovasco anche su Campania interna e Lucania al mattino, al pomeriggio sulla medio-alta Calabria. Più soleggiato in Sicilia, ma con nubi in aumento in giornata sulle aree settentrionali. In Sardegna annuvolamenti sulle zone costiere, più soleggiato su quelle più interne. Temperature in aumento al Nord e sulle centro-settentrionali tirreniche, in calo sul basso Adriatico.

METEO MERCOLEDI’. Al Nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti a ridosso delle zone alpine e su quelle appenniniche. Al Centro prevalenza di sole, salvo qualche nube sparsa al mattino sul versante adriatico e in serata foschie o nubi basse sulla costa laziale. Al Sud soleggiato o poco nuvoloso, salvo un po’ di variabilità su bassa Calabria e Sicilia ionica con qualche piovasco nel pomeriggio. In Sardegna soleggiato, salvo addensamenti al mattino sulle aree sudorientali. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord.

METEO GIOVEDI‘. Un po’ di nubi basse su Liguria centro-orientale, Toscana e Lazio, altrove più soleggiato ma con tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi dove compariranno alcune piogge, specie sulle zone confinali. In serata qualche pioggia in arrivo anche sulla dorsale appenninica tosco-emiliana. Temperature in generale aumento.

METEO VENERDI’. Passaggio di rovesci nella notte sulle regioni centrali, in estensione in giornata a quelle meridionali. Tempo più soleggiato su quelle del Nord Italia. Temperature in calo, specie al Centro-Sud. (3B METEO)