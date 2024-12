Meteo, Capodanno con l’anticiclone: poi la possibile svolta ai primi di gennaio. Le previsioni dei prossimi giorni

Sarà un Capodanno con l’anticiclone. Se si esclude qualche eccezione sulle estreme regioni meridionali, quest’ultimo manterrà condizioni di tempo in prevalenza stabile sull’Italia fino a Capodanno. Da preventivare tuttavia anche alcune infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali all’interno della struttura di alta pressione che dalle prime ore dell’anno nuovo potrebbero raggiungere il settore tirrenico settentrionale, coinvolgendo anche la Liguria, con addensamenti e locali piovaschi non esclusi.Infiltrazioni umide occidentali all’interno dell’anticiclone sarebbero ancora presenti nei primi giorni del nuovo anno – spiega 3B Meteo – con conseguenti possibili disturbi sull’area tirrenica dello Stivale e condizioni più soleggiate su quella adriatica. Il contesto climatico rimarrebbe abbastanza mite, a parte le inversioni termiche nei bassi strati che manterrebbero le temperature notturne più basse che su colli e monti, nelle zone con maggiori spazi di sereno.

La tendenza del primo weekend dell’anno

Qualcosa tuttavia potrebbe iniziare a cambiare a ridosso del primo weekend di gennaio, quando il flusso nord atlantico tenterebbe di guadagnare strada verso latitudini più meridionali, puntando il Mediterraneo. È ancora presto per individuare quali potrebbero essere le conseguenze di tale affondo perturbato, ma non è escluso che anche l’Italia possa venirne coinvolta con un deciso cambio di circolazione e il ritorno a tempo più instabile con temperature in graduale diminuzione dapprima al Nord, poi anche al Centro e al Sud. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche anche sostanziali, vista la notevole distanza temporale.Il tempo migliora nel giorno di Santo Stefano, con i fenomeni che si faranno sempre più sporadici sulle regioni meridionali e si saranno ormai esauriti sull’Adriatico centrale. Sul resto d’Italia si osserverà già la rimonta dell’anticiclone che piazzerà i suoi massimi sull’Europa centrale, coinvolgendo anche il Centro-Nord Italia. Il tempo si stabilizzerà ulteriormente nei giorni successivi, anche le estreme regioni meridionali verranno lambite da un blando impulso di origine balcanica che manterrà una lieve variabilità. Fonte leggo.it – foto archivio