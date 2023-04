Meteo – Cambia il tempo sull’Italia: piogge, temporali e grandine. Poi altra perturbazione

Aria fredda di matrice artica ha appena raggiunto il nord Atlantico e innescato un richiamo di correnti oceaniche più miti che si sta organizzando in una depressione in prossimità dell’Inghilterra. Da questa depressione scaturisce un un pre fronte piuttosto debole che sta transitando sull’Italia settentrionale in queste ore con una nuvolosità irregolare e qualche isolato fenomeno sui settori alpini e prealpini. Ma non è questa la perturbazione che attendevamo, quella è ancora sulla Francia e porterà il suo carico di piogge e di temporali solo tra la fine della giornata odierna, il corso della prossima notte e la prima metà del lunedì. A questa perturbazione ne seguirà subito un’altra che transiterà sull’Italia nella giornata di martedì 25. Entrambe hanno come obiettivo principale una buona parte del Nord con fenomeni più incisivi tra la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Triveneto e una grossa fetta delle regioni centrali in particolare l’entroterra tirrenico, l’Appennino e la fascia adriatica. Meno esposti il Nordovest, le regioni centrali tirreniche e il Sud in genere dove i fenomeni saranno più isolati a causa della traiettoria dei fronti che sarà nordoccidentale. Dato il riscaldamento indotto dalla temporanea espansione sul nostro paese di un blando promontorio anticiclonico di matrice africana e il grosso carico di umidità che la massa d’aria contiene, quando l’aria più fredda nord atlantica irromperà sul nostro paese i contrasti termici saranno tali da determinare la formazione di temporali anche forti con possibili grandinate e colpi di vento. Detto questo passiamo a vedere quali saranno le zone più esposte:

METEO PROSSIME ORE: Nord, al mattino nuvoloso su Alpi/Prealpi e Liguria ma con fenomeni scarsi e isolati, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio instabilità in intensificazione su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali, fenomeni ancora assenti o al più isolati sulle pianure e le alte pianure, verso sera ma soprattutto nell’arco della notte intenso peggioramento su centro est Liguria, Lombardia, Emilia occidentale con forti temporali e possibili grandinate in estensione nel corso della notte anche al resto del Nordest e l’Emilia Romagna. Qualche temporale localmente intenso potrà interessare anche l’alto Piemonte e il Piemonte occidentale ma dovrebbe risultare fugace. Centro, nubi medio alte in transito con cieli anche temporaneamente nuvolosi ma senza fenomeni e con ampi spazi soleggiati al seguito. Sud, sole e velature, a tratti più compatte con cieli anche temporaneamente nuvolosi. Possibile qualche breve e isolato piovasco diurno lungo i rilievi. Temperature in aumento. Venti moderati meridionali con mari mossi.

METEO LUNEDÌ: Nord, al mattino temporali tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, localmente forti e con grandine ma in rapida dissoluzione sulla Lombardia e l’Emilia occidentale. Nel pomeriggio residui temporali tra Veneto orientale, Friuli, Emilia orientale e Romagna, localmente forti e con gradine ma in dissolvimento entro sera. In serata poco nuvoloso. Nella notte peggiora sul Triveneto. Centro, al mattino rovesci e temporali in transito dalla Toscana interna verso Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Fenomeni fugaci sulla costa tirrenica, localmente forti e con grandine altrove. Nel pomeriggio ampie schiarite sulle regioni tirreniche, ancora dei temporali tra la dorsale appenninica e le regioni adriatiche, localmente forti e con grandinate. In serata migliora ovunque. Sud, nuvolosità irregolare su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata con qualche fugace pioggia tra pomeriggio e sera e qualche isolato temporale lungo la dorsale appenninica. Poche nubi altrove. Temperature in calo al Nord e al Centro, stabili al Sud. Venti moderati o forti da Ovest o Sudovest, mari molto mossi, anche agitati i bacini settentrionali.

METEO MARTEDÌ: Nord, poco nuvoloso su Piemonte, Liguria centro occidentale, Lombardia occidentale. Instabile altrove con transito di rovesci e di temporali anche forti e localmente associati a grandinate in attenuazione tra il tardo pomeriggio e la sera. Centro, instabilità in intensificazione su Marche, interne toscane, Umbria con rovesci e temporali anche forti e locali grandinate entro il pomeriggio. Tra il tardo pomeriggio e la sera rovesci e temporali in transito anche su Lazio interno e Abruzzo. Sud, nuvolosità sulle regioni tirreniche ma con fenomeni scarsi o assenti, tra la sera e la notte temporali in transito su Molise, Puglia, Campania interna, Basilicata e isolati su nord Calabria, Poche nubi sulle Isole salvo temporanea variabilità sulla Sardegna. Temperature in calo al Nordest e regioni adriatiche. Stabili altrove. Venti moderati o forti tra Ovest e Nordovest. Mari molto mossi o agitati

fonte 3b meteo